貨物稅擬加碼 買新車適用減免5萬 不限汰舊換新 優惠擴大 重振車市

經濟部將與汽車業者討論，擬新增貨物稅「振興減免5萬元」，優惠擴大適用至新車買家，以重振車市買氣。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部將與汽車業者討論對等關稅底定後的產業輔導措施，據悉，內容包括國內無產製零組件自他國進口關稅降至零，以維持產業競爭力，另除現有的汽車貨物稅「汰舊換新減免五萬元」外，也新增貨物稅「振興減免五萬元」，優惠擴大適用至新車買家，以重振車市買氣。

美進口車預期大降價 衝擊國產車

市場預期我國自美國進口汽車關稅可能一口氣從十七．五％大幅調降到零至二．五％，本土車廠預期將受進口車降價的衝擊，向經濟部提出調降本國無產製零組件進口關稅，以及新增貨物稅振興減免五萬元等訴求。

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國內無產製零組件包括變速箱和引擎等，多家本土整車廠期盼這部分進口關稅降為零，以降低成本、與進口車競爭。

無產製零組件 汽車業者盼零關稅

由於貨物稅減免恐非「攔腰斬」，經濟部次長何晉滄日前鬆口，「也不是大家希望的那個值就會出現」；本土車廠表示，除原有的汰舊換新減免五萬元外，如能新增新車買家也適用的振興減免五萬元，更能重振市場。

據悉，除特別條例預算四六○億元外，經濟部擬在關稅底定後，針對汽車及其零組件業研議「急救套餐專案」。業界人士透露，國內汽車零組件業在汽車售後服務市場（AM）具國際競爭力，尤其是電動車新興市場，某日本汽車大廠已向國內某電動車技術開發廠買下全套技術，我國汽車零組件產業確實能結合資通訊與製造優勢進攻國際電動車市場，政府研議針對電動車三電系統、車用電子等提供研發升級補助。

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