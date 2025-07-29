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財經青紅燈》法人不懂鄉林的價值

2025/07/29 05:30

上週四盤前，鄉林建設（5531）發了一則公告，將處分其轉投資的中國青島鼎林公司，交易金額約45億新台幣，雖未揭露買方身分，但理論上這麼大的利多，市場應該買單、股價該大漲慶賀，不過從鄉林揭露此消息以來，股價累積漲幅不到10%，同時間外資反而逢高連日賣出，國內法人則作壁上觀，難道是法人不懂鄉林的價值嗎？

不含今年，鄉林已到中國投資13年，總投資金額達36.5億元，但這13年來僅3年賺錢、10年賠錢，累計認列的虧損已達36億元，尤其從2021到2024這四年，虧損持續擴大，從一年賠8億元增至12億元，這可能是鄉林不得不處分青島鼎林公司的原因之一。

其次，鄉林董事長賴正鎰今年1月受訪才表示，鄉林位於中國成都的住宅案第一期，今年農曆年前要推出，總銷金額100億元，第二期預計今年第四季推出，總銷超過100億元；假如成都第一期建案賣得好、現金入帳多，鄉林需要處分青島資產嗎？

鄉林目前在中國共有7家子公司，截至今年首季，青島兩家公司帳面價值分別是負1億元及負8億元，7家公司實收資本額合計逾86億元，現在剩下25億元，實在是慘不忍睹；更讓人好奇的是，哪個買家要花45億元買一個帳面價值是負數的公司，這個算盤到底怎麼撥的，外界是霧裡看花。

中國房市表現不佳已有一段時間，但上週鄉林配合處分青島資產發了一則聲明，其中提到「會在北上廣深等一級城市、西部大城市的成都、重慶，以及武漢、蘇州、廈門等地繼續尋覓新土地進行房產開發。」由於鄉林投資中國即便有獲利的年度也從未匯回台灣，假如處分青島的45億元現金，鄉林要繼續砸在中國房市上，會讓法人膽戰心驚，所以法人不是看不懂鄉林的價值，實在是這樣的標的真的會讓人卻步！（陳永吉）

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