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盤勢分析》傳產加入戰局 有利多頭延續

2025/07/29 05:30

加權指數昨終場小漲48.6點、收在23412.98點，成交量約3234億元。（資料照）加權指數昨終場小漲48.6點、收在23412.98點，成交量約3234億元。（資料照）

在關稅公布前夕，台股小幅震盪，電子權值股漲跌互見，盤面上以PCB（印刷電路板）、輝達GB300供應鏈、塑化、光通訊等族群漲勢相對整齊，加權指數昨終場小漲48.6點、收在23412.98點，成交量約3234億元。

三大法人昨全站在買方，其中外資續買46.75億元、投信買超35.34億元、自營商買超53.25億元，三大法人共買超135.34億元；外資台指期淨空單昨減少2438口，累積外資期貨淨空單近4.5萬口。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，上週台股一度拉回後立即轉強，主要是量能維持在月均量之上，加上季線與年線即將形成黃金交叉，若量能持續回升，將有利盤勢維持高檔；而近期除AI族群為盤面主軸，部分傳產股也加入類股輪動，有利多頭行情延續。

野村投信也指出，市場等待台灣關稅談判結果，加上半導體晶片關稅亦可能在近期有相關消息，台股料將維持高檔震盪，若拉回可擇優布局AI伺服器、高效能運算（HPC）、ASIC（特定應用晶片），機器人及軍工族群亦可留意。

元大投顧分析，隨著外資、投信買盤回補，傳產指數成交量溫和放大且已收復月線，有望持續挑戰上檔季線的壓力區，其中又以塑化、電機機械類股的追價力道相對穩健；從技術面分析，台股守穩在短期均線之上，後續電子族群成交量須有效擴張，才能推升大盤延續盤堅走勢，避免加權指數日KD指標從高檔鈍化區向下交叉。（記者張慧雯）

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