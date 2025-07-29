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破解時空怪盜謎題 股票博物館 開放闖關

2025/07/29 05:30

今年暑假，集保結算所台灣股票博物館推出全新主題活動「股票博物館與時空怪盜」，打造寓教於樂的金融冒險旅程。（圖：台灣股票博物館提供）今年暑假，集保結算所台灣股票博物館推出全新主題活動「股票博物館與時空怪盜」，打造寓教於樂的金融冒險旅程。（圖：台灣股票博物館提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕「第一次到博物館還可以玩遊戲、找線索，抓到怪盜很有成就感！」「我闖關成功還學到好多股票知識，原來股票不是大人才看得懂。」一群學生參觀股票博物館後熱烈討論著，他們完成任務，臉上掛著滿意的笑容。

今年暑假，集保結算所台灣股票博物館推出全新主題活動「股票博物館與時空怪盜」，首度結合劇情導覽、實境解謎與任務闖關的互動式展覽體驗，打造寓教於樂的金融冒險旅程。

不同於以往靜態導覽，本次活動邀請大小朋友化身「時空偵探」為角色設定，股票博物館與來自未來的時空管理局，聯合召集各路小偵探與親子隊伍前來支援，解開「神秘怪盜」所設下的謎題，找回股票博物館珍藏的寶物！

本次活動融合實體導覽與展品解說，並設計遊戲道具包，讓孩子與家長在快樂互動中，認識股票的基本知識與證券市場的運作，更理解防止金融詐騙的重要。每位完成解謎任務的參加者，還有機會獲得限量紀念品，留下闖關任務的專屬回憶！

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「股票博物館與時空怪盜」特展

活動期間：即日起至8月29日（週一至週五）

時間：上午場10:00～12:00、下午場14:00～16:00，每場約90分鐘

地點：台灣股票博物館（台北市松山區復興北路365號3樓）

對象：歡迎國中小學生、親子團、安親班、營隊預約

預約電話：02-25141300、02-25141301

預約網站：www.stockmuseum.com.tw

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