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北美市場新產品挹注 智易Q3營收持續走高

2025/07/29 05:30

網通廠智易第三季在北美市場推出有線電視Cable新產品，市場人士指出，智易第三季營收可望持續走高。（取自官網）網通廠智易第三季在北美市場推出有線電視Cable新產品，市場人士指出，智易第三季營收可望持續走高。（取自官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智易（3596）第三季在北美市場推出有線電視Cable新產品，且5G FWA（固定無線接入）在北美及亞洲需求強勁，市場人士指出，智易第三季營收可望持續走高，而受惠歐洲市場需求復甦，智易今年上半年歐洲地區營收已年增28%，在10G PON（被動式光纖網路）升級帶動下，相關訂單能見度已達明年上半年，對明年表現也不看淡。

市場人士指出，隨著Wi-Fi 6和Wi-Fi 7設備價差縮小，客戶更願意採用新一代產品，智易今年Wi-Fi 7產品滲透率可達30%目標，10G Pon產品也隨著歐洲市場復甦而成長，加上Cable新品發酵，預估固網寬頻產品將是智易今年主要成長動能。

歐洲市場復甦 上半年營收年增28%

由於烏俄戰事導致歐洲通膨嚴重，電信業者普遍壓低庫存水位，導致智易歐洲地區營收基期低，今年歐洲電信運營商較積極推出Wi-Fi 7相關方案，預期歐洲市場將復甦。智易去年營收，美國占43%、歐洲27%、亞洲及其他30%。

目前智易產能仍以越南和中國為主，為分散風險，將加大南亞地區的外包產能，且藉由自動化，生產成本可望不高過越南廠。

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