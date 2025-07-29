晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

看好聯發科AI ASIC 外資給1888元目標價

2025/07/29 05:30

美系外資看好聯發科AI ASIC（特殊應用晶片）長期成長動能，維持外資圈最高1888元目標價。（資料照）美系外資看好聯發科AI ASIC（特殊應用晶片）長期成長動能，維持外資圈最高1888元目標價。（資料照）

明法說會 外資聚焦5議題

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）即將在明日召開法說會，美系外資指出，聯發科第三季營收恐因智慧型手機需求轉弱而下滑，以新台幣計價季減約8%，但看好AI ASIC（特殊應用晶片）長期成長動能，維持外資圈最高1888元目標價，建議投資人在法說會聚焦5項議題，分別是2026年AI ASIC（Google TPU）營收貢獻進度、第二家大型雲端服務商（Meta）專案確認時點、手機晶片市占率走勢與挑戰、AI手機換機週期是否提前啟動、面對台積電（2330）晶圓代工漲價後的毛利率走勢。

預估Q3營收 將季減8％

美系外資預估，聯發科第三季新台幣計價營收將季減約8%（以美元計價季減3%~5%），主因中國智慧型手機與電視需求持續低迷，加上在低階5G手機市場市占率略有流失，Qualcomm（高通）推出的SM4450晶片在市場接受度優於聯發科的Dimensity 6400。

不過，聯發科整體毛利率預期維持在47%，顯示其產品組合與成本控制仍具穩定性。值得注意的是，聯發科與Google合作的3奈米AI ASIC專案（TPU）將於9月完成設計定案，聯發科已派工程師赴美支援後段設計，預估2026年營收貢獻將超過10億美元（約新台幣295億元）。

美系外資指出，儘管聯發科未提供明確的全年財測，管理階層在第一季法說會中曾表示「全年新台幣營收年增率應不低於低雙位數」，預估今年以新台幣計營收年增10%、以美元計年增15%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財