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觀望關稅結果 6月景氣續亮綠燈

2025/07/29 05:30

最近一年國發會景氣燈號表最近一年國發會景氣燈號表

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣對等關稅稅率遲未公布，使得進口車交車遞延，導致汽機車銷售額衰退，加上企業觀望造成加班工時減少，拉貨潮逐漸收斂，六月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少兩分、來到二十九分，景氣燈號續呈綠燈。國發會認為，當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。

九項構成項目中，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少一分；批發、零售及餐飲業營業額轉呈黃藍燈，減少一分；其餘七項燈號維持不變。另領先指標連續五個月下滑，累計跌幅二．八五％；同時指標連續二十六個月上升，累計升幅十六．九％。

國發會經濟發展處長陳美菊說明，批發、零售及餐飲業營業額項目中，批發和零售占九十五％，其中因進口車交車遞延，造成汽機車銷售額衰退，使批發衰退十八．七％、零售衰退十七．三％；若扣除此因素，批發和零售其實較去年成長三．六％。

不過，AI需求還是相當暢旺，一方面是因為各國加強AI基礎建設，國際科技大廠持續資本支出；另一方面，台積電二奈米技術領先全球，下半年可以開始量產，AI高階伺服器晶片應能支撐下半年出口表現；但比較成熟的產品拉貨可能減緩，下半年出口表現還是有挑戰。

陳美菊認為，最近日本、歐盟等關稅陸續底定，部分國際預測機構上修全球經濟成長率，如果全球景氣維持不錯，加上AI需求持續暢旺，對景氣燈號續亮綠燈抱持樂觀態度。

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