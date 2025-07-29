美中三度會談 傳休兵再延90天

知情人士透露，華府與北京第三度談判，預料將關稅休兵期限再展延90天（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國與中國官員二十八日將在斯德哥爾摩會面，討論將關稅休兵延長至八月十二日期限之後等議題。香港《南華早報》報導，兩國知情人士透露，華府與北京預料決定將該期限再展延九十天。

美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰將率團在斯德哥爾摩舉行會談，這是他們不到三個月的第三度談判，談判議題包括關稅休兵將延長多久、與芬太尼走私有關的關稅，以及中國採購受制裁的俄羅斯與伊朗原油等。

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該談判召開前一天，美國與歐盟達成迄今規模最大的貿易協議，歐盟多數輸美產品將課徵十五％關稅，預料美中談判不會出現類似突破。美國貿易代表葛里爾受訪表示：「我不期待有某種重大突破，我預期的是持續監督與查核迄今為止協議的執行狀況。」

報導指出，消息來源表示，預料在九十天的延長期限內，雙方將承諾不會對彼此課徵額外關稅，也不會以其他方式升高貿易戰。分析師認為，關稅休兵的延長將有利於川普與中國國家主席習近平十月底或十一月初會面的規劃。

儘管川普政府預料近幾週將對衝擊中國的特定產品，包括藥品、半導體、碼頭起重機等課徵關稅，但川普二十七日表示：「我們非常接近與中國達成協議，我們真的與中國達成某種協議，我們拭目以待事情進展。」

另，南韓向美國提出造船結盟的計畫，希望在八月一日期限前與美達成貿易協議，避免二十五％對等關稅。韓聯社報導，韓國產業通商資源部長官金正官日前與美國商務部長盧特尼克會談時，提出規模數十兆韓元、名為「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）的造船合作計畫，獲得美方積極回應。

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