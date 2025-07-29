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學者：盼半導體稅率低於南韓

2025/07/29 05:30

美國商務部對半導體展開的二三二調查即將公布結果，學者表示，台灣應爭取低於主要競爭對手南韓的稅率。。（歐新社資料照）美國商務部對半導體展開的二三二調查即將公布結果，學者表示，台灣應爭取低於主要競爭對手南韓的稅率。。（歐新社資料照）

〔記者徐子苓、廖家寧、洪友芳／綜合報導〕美國商務部對半導體展開的二三二調查即將公布結果，學者擔憂，美國可能對半導體進口課徵二十五％到五十％稅率，台灣應爭取低於主要競爭對手南韓的稅率。

經濟部則表示，我國半導體產品多具議價能力，AI伺服器則多由客戶支付關稅；經濟部會持續觀察稅率變化、景氣狀況，提供產業必要支援。

中央大學經濟系教授吳大任預估，調查結果公布後，稅率可能拖到八月中以後才公布。觀察川普過去針對半導體產業關稅的言論，他曾質疑過去的美國總統沒有好好做事，若關稅訂在五十％或一○○％，半導體業就會留在美國；但稅率太高恐導致進口停止，務實來看，有可能落在二十五％到五十％。

吳大任強調，如果台灣有足夠籌碼跟美國談，有機會部分豁免；但談判團隊現在恐怕正全力主攻對等關稅，而對等關稅談判中用過的籌碼，半導體能否重複使用，端看川普買不買單。

台廠可轉嫁成本 仍衝擊訂單

至於對半導體課稅會對經濟造成什麼影響？吳大任指出，即使如議價能力強的台積電，可將大部分關稅成本轉嫁給美國進口商，但仍會導致終端產品價格上升、需求下降，進而影響訂單；台積電還是會間接受影響。美國則要付出通膨壓力上升的代價；對台灣而言，廠商訂單則可能因關稅衝擊、需求下降而減少。

中經院助研究員馬毓駿表示，半導體關稅有可能各國適用一樣稅率，對台灣衝擊比較小；但若沒有豁免、且各國稅率不一，台灣要爭取的底線是二十五％，低於韓國目前的對等關稅。

工研院資深副總經理蘇孟宗表示，美國關稅政策是談判手段，須等最終結果確定才能判斷影響。半導體業認為，關稅對產業影響有限，較擔心關稅影響系統產品成本，進而衝擊到終端市場的銷售與需求。

工商界人士則認為，產業對半導體關稅的憂慮不高，因不管先進製程或成熟製程都有成本轉嫁空間，極高機率會由客戶端吸收，不過這仍會影響客戶獲利空間，因此近期也見到美國商會對川普政府喊話施壓勿加重稅率。

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