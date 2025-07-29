預告晶片關稅 232調查兩週內公布

美國商務部長盧特尼克週日表示，將在兩週內公布調查結果，可能為徵收晶片關稅鋪路。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部今年四月以國家安全名義，依「貿易擴張法」第二三二條規定，對進口半導體展開調查。美國商務部長盧特尼克週日表示，將在兩週內公布調查結果，可能為徵收晶片關稅鋪路。

美國總統川普週日在蘇格蘭與歐盟執委會主席馮德萊恩敲定關稅協議，盧特尼克在場邊回答媒體有關半導體關稅的提問指出，這次調查是歐盟尋求協商達成一項更廣泛的貿易協議，以一次性解決所有問題的「關鍵原因」之一。

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川普則說，許多公司將在美國投資半導體製造業，包括一些來自台灣和其他地方的公司，以避免受到新關稅的打擊，而馮德萊恩「以更好的方式」避免了即將實施的晶片關稅。

川普今年二月揚言要對進口半導體徵收二十五％關稅，美國商務部在兩個月後啟動「二三二調查」。這項調查由商務部工業安全局（BIS）執行，涵蓋矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備、以及含有半導體的下游產品；目的在於提高國內半導體生產能力，以降低對進口產品的依賴，並檢視是否有必要實施關稅、設定配額等額外貿易措施，以保護國家安全。

華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）五月曾估算，若實施二十五％晶片關稅，上路第一年將使美國經濟成長率下滑○．一八個百分點，持續十年GDP（國內生產總值）損失將達一．四兆美元。

自川普一月重返白宮以來，已動用二三二條款將鋼鋁關稅由二十五％倍增至五十％，並重啟首個總統任內對進口汽車、輕型卡車和零件的二三二調查；目前進行中的二三二調查還包括銅、木材、半導體、藥品等商品。

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