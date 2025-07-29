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關稅談判將底定？ 鄭麗君延後返台

2025/07/29 05:30

正在美國談判的行政院副院長鄭麗君返台時間延後。（行政院提供）正在美國談判的行政院副院長鄭麗君返台時間延後。（行政院提供）

政院備妥銀彈930億因應 支持各產業並穩住就業市場

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國關稅大限八月一日逼近，據了解，正在美國談判的行政院副院長鄭麗君原規劃廿七日搭機離開華府，預計昨清晨返台，不過，返台時間延後，是否受到關稅談判進度影響，行政院昨僅表示，鄭麗君目前仍在華府進行磋商，若有相關進展將再適時對外說明。

美國總統川普設下的八月一日對等關稅期限即將到來，川普日前在啟程前往英國訪問前受訪表示，未來他將陸續發送近兩百封關稅信函，各國稅率預計在十％至十五％。

此外，川普與歐盟執委會主席馮德萊恩廿七日在英國蘇格蘭舉行會談，川普宣布，美國與歐盟達成貿易協議，多數歐洲輸美產品課徵十五％關稅。而川普廿二日也宣布，對日本課徵十五％的關稅。

至於台灣稅率是否落在十五％以下，消息人士表示，不臆測最終稅率，但會做好各種準備及推演，政院備妥九三○億元銀彈，從利息補貼、轉型升級補助到薪資補貼等，支持產業並穩住就業市場，工業、農業都包含在內。

行政院原訂今天召開經發會「包容成長組」顧問會議，主軸為「擴大內需」，包含雙就業雙照顧、薪資提升以及中小微企業振興等各項議題，也預計聚焦婚育宅、都更危老、觀光發展等。不過，因為美國對台關稅本週就要揭曉，行政院昨臨時宣布停開。

行政院發言人李慧芝表示，因考量目前與美方關稅談判尚未定案，而相關施政，特別是內需相關產業，將與美方對等關稅因應方案高度相關，因此行政院長卓榮泰指示，後續會議將待關稅談判有結果後，再行擇期通知舉行，屆時盼顧問們提出更多寶貴建言，共同為台灣打造具競爭力與韌性的經濟體質。

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