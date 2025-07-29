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美歐談妥15%關稅 部分商品「各自表述」

2025/07/29 05:30

美國與歐盟27日達成貿易協議，包括汽車在內的多數歐盟輸美產品，將課徵15％關稅。圖中央為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）達成貿易協議後握手。（路透）美國與歐盟27日達成貿易協議，包括汽車在內的多數歐盟輸美產品，將課徵15％關稅。圖中央為美國總統川普（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）達成貿易協議後握手。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國與歐盟二十七日達成貿易協議，包括汽車在內的多數歐盟輸美產品，將課徵十五％關稅；不過，雙方對部分協議內容似乎解讀不同，例如鋼鋁、製藥等商品稅率，美國、歐盟「各自表述」。

美國總統川普表示，歐盟同意採購價值七五○○億美元（約二十二．一二兆台幣）的美國能源產品，並追加六○○○億美元（十七．七兆台幣）對美投資。歐盟執委會主席馮德萊恩則說，十五％關稅「是我們能爭取到最好的結果，該協議在不確定的時期創造了確定性」。川普月初揚言，若未能在八月一日前達成協議，將對歐盟課徵三十％對等關稅。

美︰50％鋼鋁稅維持不變

歐︰配額制部分享低稅率

儘管如此，《華爾街日報》報導，川普與馮德萊恩對一些協議內容似乎解讀不同。川普說，目前五十％的全球鋼鋁關稅維持不變；但馮德萊恩表示，雙方同意建立一套配額制度，使部分歐盟對美金屬出口的關稅維持在較低水準。

川普另稱，歐盟同意「開放他們的國家，實施零關稅」。馮德萊恩則表示，雙方同意對部分戰略產品實施雙邊零關稅，包括飛機及其零組件、部分化學品、學名藥、半導體設備及部分農產品。

報導指出，十五％可能成為美國多數貿易夥伴新的最低稅率，該關稅水準將對企業的決策產生影響，預計導致美國物價上漲，但不會阻止全球貿易流動。Aurora宏觀策略高級貿易顧問格羅祖賓斯基說，「這些關稅還沒有高到讓全球經濟崩潰的程度」。

路透報導，雖然該協議應能確保歐洲避免步入衰退，但可能使其經濟處於停滯狀態。在川普就任前，美國對歐盟徵收的平均稅率僅一．五％；儘管一度設定零關稅的談判目標，然而在數週談判後，歐盟一名官員說，歐盟的籌碼並不比美國多，十五％是美歐最不糟的貿易協議。

美車企哀號 墨廠關稅達25％

不過，該關稅協議使底特律的汽車製造商面臨又一打擊，日本、歐盟先後達成輸美汽車課徵十五％關稅的協議，將比美國車商在墨西哥廠生產的汽車需付二十五％關稅還低。

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