〈財經週報-投資觀點〉Q3變數甚多 小心美股派對暫停

目前美股市場已萬里無雲，但是市場心理似乎過度樂觀，第三季回檔機率其實不低。（彭博）

■陳泓睿

資料來源︰Federal Reserve Bank of St. Louis

今年3、4月全球股市被川普政府對等關稅政策突襲而暴跌，但在4月9日川普宣布給予該政策談判90天寬限期之後，全球股市踏上回升之路。時至今日，美國與各國的貿易談判並不順利，川普政府已經對各大貿易夥伴發出8月1日生效的關稅稅率通知函，然而現下的股市並沒再像4月一般被嚇崩，再加上7月初通過大規模減稅的「大而美法案」利多加持，市場看起來已經對關稅戰完全免疫。但市場心理似乎正邁向過度樂觀。

對關稅戰免疫 市場似乎過度樂觀

市場樂觀的理由或許是基於TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是退讓）的邏輯，認為現在發出稅率通知函，在8月1日生效前可能又會改變心意，但這是很危險的想法。主因在於川普為了平衡「大而美法案」所帶來十年3.5兆美元的赤字，關稅就是最重要的財源，所以他對關稅絕對是認真的，很有可能8月1日這次不再TACO硬幹到底，若是如此恐將大大出乎市場意料，那麼現在高漲的市場信心在被澆了一盆冷水之後，快速轉向將造成市場極為嚴重的波動。

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另一方面Fed一再以關稅可能引發通膨為由而遲不降息，可是如果把眼光放長，過去兩年來美國的核心通膨下降趨勢很明確，也因此川普已多次表達對Fed主席鮑爾遲不降息的不滿之意，近日更傳出白宮方面有意利用Fed整修大樓預算嚴重超支恐有貪腐為由，逼迫鮑爾提前請辭。若是成真，這種超乎預期的事件也可能重擊市場信心。

美股第三季回檔 機率不低

總之，目前美股市場已有萬里無雲、投資人忽略所有潛在利空的過度樂觀之象，美股第三季其實存在不低的回檔機率，投資人該密切觀察兩項指標︰一是高度風險偏好也和股市高度連動的代表性商品比特幣價格若不再衝高並開始回落；二是今年以來一直走弱的美元指數慣性改變出現波段轉強。二者應該都暗示股市正式開始回檔，投資人宜靜待這輪回檔風暴過去，後面應該就是AI泡沫末升段的大行情。（永豐金證券商品行銷部策略分析師）

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