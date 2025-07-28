〈財經週報-台股熱點〉智慧工廠規模擴大 機器人股價飆漲

機器人上半年營收

記者方韋傑／專題報導

隨著智慧工廠加速落地，全球機器人產業正迎來技術與應用的深度融合，特別是具備自我學習與感知能力的人形機器人，可望成為下一波自動化浪潮核心。此外，在輝達執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家接力看好，以及供應鏈訂單增量加持下，相關概念股股價已連兩週噴出。

硬體設備廠股價上漲 軟硬整合供應商強勢表態

觀察此波台灣機器人族群，除了硬體設備廠商股價上漲，鎖定軟硬整合解決方案的供應商也強勢表態。以近兩週來看，自主移動機器人廠和椿（6215）股價大漲21.24%、工業自動化設備經銷商羅昇（8374）漲幅7.35%、AI視覺技術整合廠所羅門（2359）上漲7.19%。

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根據市調機構MarketsandMarkets本月最新報告，全球智慧工廠規模預計從2025年的1044.2億美元成長至2030年的1,697.3億美元，年複合成長率達10.2%。其中工業機器人為關鍵驅動力，因應精準、高速與穩定的製造需求，此產品已被廣泛應用於汽車、電子與食品產線。

為強化機器人對環境的適應性，視覺系統發展也同步加速，預期此領域的規模將從2025年的32.9億美元成長至2030年的49.9億美元，年均複合成長率8.7%。從國際產業的發展動態來看，目前在品質一致性要求程度極高的產線場景，機器視覺已正逐步取代人工作業。

此外，人形機器人所屬的「具體化人工智慧」規模預估將從2025年的44.4億美元躍升至2030年的230.6億美元，5年成長逾4倍，該領域涵蓋人形機器人、自主移動機器與穿戴式外骨骼等，應用遍及物流、製造與醫療等場域，當中Level 2「中階具體化系統」因兼具自主性與可控性，最受企業青睞。

整體而言，智慧工廠、生產視覺、邊緣AI與人形機器人正逐步形成一條完整產業鏈，在全球製造業尋求自動化、彈性化與永續化轉型的背景下，大廠皆看好人形機器人不僅是未來工廠的一部分，也將成為企業競爭力的象徵。

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