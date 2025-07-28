都會區中古屋 跌回1年前房價

近1年兩家房仲業者發布的全台房價指數

〔記者徐義平／台北報導〕面對預售建案堅守實價揭露房價，2大房仲業者發布的中古屋房價指數已同步下跌，甚至部分都會區第2季房價已跌破1年前水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在已脫離房價連續創高的景氣高峰，許多區域房價指數出現季減或年減趨勢；若搭配整體建物買賣移轉與預售買賣件數揭露，房市出現量縮訊號，實務上也發現願意讓價的屋主增加，房市已進入盤整階段。

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根據政大永慶房價指數，第2季全台指數147.87、年減約1.2％，且6都加新竹縣市全數跌破去年同期，又以台南市年減2.48％最大，高雄市年減0.93％最小。

若觀察第2季信義房價指數，全台指數年跌約0.1％，新竹縣市、台中市與高雄市均跌破去年同期，年減0.79％至3.38％，又以新竹縣市年減3.38％最大。

房產業者解讀，由2大民間房價指數來看，成屋、中古屋房價已率先反應跌勢，加上後續大量交屋潮將推升待售成屋供給量，預期成屋房價還有修正空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，2家房仲業者以自家集團經手交易資料為骨幹，選取樣本有差異，因此各都會區房價趨勢略有不同；但很明確的是，房價全面盤整期已來到，只是修正幅度不同。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，「平均地權條例」修正案上路前，預售屋還可轉售，因交易相對成屋簡易、有效率，尤其在景氣下墜時預售市場更容易出現拋售、人踩人的慘況，房價更會明顯鬆動。但2023年7月預售屋禁止轉售，預售屋買盤被鎖住，導致欠缺轉售戶賣壓，承購戶必須等到交屋後才能轉賣，因此這波房價修正壓力以成屋最重。

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