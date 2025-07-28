晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

都會區中古屋 跌回1年前房價

2025/07/28 05:30

近1年兩家房仲業者發布的全台房價指數近1年兩家房仲業者發布的全台房價指數

〔記者徐義平／台北報導〕面對預售建案堅守實價揭露房價，2大房仲業者發布的中古屋房價指數已同步下跌，甚至部分都會區第2季房價已跌破1年前水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在已脫離房價連續創高的景氣高峰，許多區域房價指數出現季減或年減趨勢；若搭配整體建物買賣移轉與預售買賣件數揭露，房市出現量縮訊號，實務上也發現願意讓價的屋主增加，房市已進入盤整階段。

根據政大永慶房價指數，第2季全台指數147.87、年減約1.2％，且6都加新竹縣市全數跌破去年同期，又以台南市年減2.48％最大，高雄市年減0.93％最小。

若觀察第2季信義房價指數，全台指數年跌約0.1％，新竹縣市、台中市與高雄市均跌破去年同期，年減0.79％至3.38％，又以新竹縣市年減3.38％最大。

房產業者解讀，由2大民間房價指數來看，成屋、中古屋房價已率先反應跌勢，加上後續大量交屋潮將推升待售成屋供給量，預期成屋房價還有修正空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，2家房仲業者以自家集團經手交易資料為骨幹，選取樣本有差異，因此各都會區房價趨勢略有不同；但很明確的是，房價全面盤整期已來到，只是修正幅度不同。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，「平均地權條例」修正案上路前，預售屋還可轉售，因交易相對成屋簡易、有效率，尤其在景氣下墜時預售市場更容易出現拋售、人踩人的慘況，房價更會明顯鬆動。但2023年7月預售屋禁止轉售，預售屋買盤被鎖住，導致欠缺轉售戶賣壓，承購戶必須等到交屋後才能轉賣，因此這波房價修正壓力以成屋最重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財