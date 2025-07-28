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2數據偏低 房市料將軟著陸

2025/07/28 05:30

房貸違約率及預售建案解約率仍處於歷史相對低點，房市仍無立即「崩盤」危機。（記者徐義平攝）房貸違約率及預售建案解約率仍處於歷史相對低點，房市仍無立即「崩盤」危機。（記者徐義平攝）

房貸違約、預售解約率 處相對低點 暫無崩盤危機

〔記者徐義平／台北報導〕儘管房市交易量大幅萎縮、房價出現鬆動，整體房市進入盤整向下格局，但房市仍無立即「崩盤」危機，尤其房貸違約率及預售建案解約率，2項「崩盤」重要參考指標仍處於歷史相對低點。

房產業者認為，2項房市「崩盤」觀測數據都非常低，甚至處於史上相對低的位置，顯示整體房市沒有「硬著陸」跡象；但目前房市信心明顯不足，加上房貸資金緊縮以及央行限貸令等政策，導致買氣急凍，整體房市預期朝緩跌的「軟著陸」方向前進。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，國人購屋負擔雖沉重，但因股市等金融資產帶動整體財富上升，「保住房子」的重要性往往被擺在首位，且多有家族資金奧援，諸多因素使得房貸違約率維持於低谷，全球各國找不到第2個國家有如此低的違約率，堪稱另類「台灣奇蹟」。

低房貸違約率 連7季0.07％

根據內政部不動產資訊平台統計，去年第4季房貸違約率僅0.07％，且連續7季維持此低水準，相較歷史最低點2023年第1季的0.06％僅高出0.01個百分點；對比有統計以來最高點、2007年第3季的1.62％，去年第4季違約率連最高點的5％都不到。

預售屋解約率 前5月僅1.76％

另，根據內政部實價網，今年1至5月預售屋解約戶數累積332件，對比今年前5月預售屋揭露件數1萬8861件，解約率僅1.76％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在景氣狀況還算平穩，失業率沒有明顯增加，因此壞帳並未大量增加，且4月股災也很快修復，民眾資金壓力減輕，尤其若察覺未來財務狀況可能出問題，都會提早應對，透過讓價將房地產變現，短期內房貸體質還算健康。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市量縮價跌，卻尚未出現大量逾放及違約、解約、退戶等現象，主因這次政府選擇性信用管制的調控時間早而且長，尤其房地合一稅、實價登錄、囤房稅等各項房市政策2.0版本，加上「平均地權條例」修正案，看似為舊政策延續，但實際上卻是漸進、有效地封住炒房破口。

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