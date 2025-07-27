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意外醫療險》不只PRP縮水 更多實支實付項目砍理賠

2025/07/27 05:30

台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元表示，近年多家壽險業的實支實付險均出現保險理賠趨嚴的現象。（取自劉北元臉書）台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元表示，近年多家壽險業的實支實付險均出現保險理賠趨嚴的現象。（取自劉北元臉書）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少保戶發現，現在生病就醫若牽涉到手術治療，經常被問的第一個問題就是「有沒有保險？額度多少？」以便醫院在單次住院的理賠額度內，為病人規劃手術方式及術後需要的藥品，盡可能「用好用滿」；但實務上，保險公司已開始檢視醫師建議的購買清單，就有保戶自費購買「膠原蛋白」、施打「高單位維他命」，均因「非治療必要」而遭理賠剔除。

台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，在他協助的理賠爭議案件中，近幾年的爭議焦點不僅在PRP治療，更多壽險業的實支實付險，均出現保險理賠趨嚴的現象。

「非治療必要」 理賠剔除去疤、美觀自費品項

劉北元說，以往燒燙傷病人住院，醫師會建議購買術後使用的膠原蛋白，或是施打高單位維他命，可讓傷口加速復原或讓傷口更美觀，但這些自費用品價格昂貴，一條數千元甚至上萬元，近年來已有越來越多個案投訴遭保險公司剔除不予給付，原因是「非治療必要」。

還有一位民眾進行鼻中膈彎曲手術，因手術範圍較大，醫師開了一些自費的膠原蛋白，就遭排除不賠；保險公司的理由是，開刀後傷口復原不需要使用膠原蛋白，那是為了「美觀」，因此不理賠與傷口復原無關的品項。

劉北元指出，還是有保險公司會理賠，但越來越多保險公司將為了「去疤」、「美觀」的自費品項排除，這牽涉到各保險公司的損失率高低、理賠政策，不少保險公司真的是賠到怕了。

他直言，許多民眾住院或門診手術時的自費品項，多少會有些「沒有醫療必要性」的花費，以往保險公司若損失率佳，認為既然是醫師要求，就賠給保戶，「睜一眼閉一眼」不太與保戶計較；但現在損失率差了，保險公司壓力大，不該賠的自然要挑出來，這也是必須回到問題的本質，究竟「有沒有醫療必要性」？

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