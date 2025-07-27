關稅變數免驚 勞長：150億特別預算挺勞工

雲嘉南區就業博覽會昨在成大中正堂登場，勞動部長洪申翰（前左三）、台南市長黃偉哲（前左二）等人主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對台美關稅談判及全球貿易不確定性升溫，勞動部長洪申翰昨日於雲嘉南區就業博覽會中強調，政府已超前部署，不僅啟動最強談判團隊與美協商，更編列一五○億特別預算，全力穩定就業、守住勞工權益。

洪申翰指出，近期各界關注我國與美國、其他國家間的貿易協商，許多產業界及勞工朋友心中難免擔憂與焦慮。他直言：「我要請大家放心，我們政府已派出最強的談判團隊前往美國進行協商，不論接下來談判結果如何，政府都會用行動挺勞工。」

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洪申翰表示，為了降低貿易不確定性可能帶來的就業衝擊，政府已在特別預算中編列一五○億元因應，必要時也將動用就業安定基金與就業保險基金，全力協助穩定就業，產業轉型平穩過渡。

台南市長黃偉哲表示，市府將持續與中央合作，打造完整產業聚落，吸引關鍵技術企業落腳台南，共同為市民創造更多高品質就業機會，活絡經濟，推動城市發展再升級。

今年度最大規模雲嘉南區就業博覽會昨在成功大學中正堂登場，企業祭出高薪搶才，就博會共有五十九家企業、提供近三千個職缺，超過八成起薪三萬元，且近九成屬於在地機會，盼能吸引北漂青年返鄉發展。不少企業開出具吸引力薪資，包括王品集團徵求月薪六萬元的儲備幹部，矽品精密開出六．七萬元設備工程師職缺，台灣矽科宏晟科技更開出十萬元研發工程師職缺，皆是現場焦點。

剛畢業的林同學表示，現場企業提供的職缺與科技產業接軌，還能直接面試，對新鮮人來說是莫大鼓勵；廿三歲洪小姐表示，已歷經四份工作，因上份派遣公司業務終止，因此來尋找新機會。

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