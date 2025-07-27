晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅變數免驚 勞長：150億特別預算挺勞工

2025/07/27 05:30

雲嘉南區就業博覽會昨在成大中正堂登場，勞動部長洪申翰（前左三）、台南市長黃偉哲（前左二）等人主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）雲嘉南區就業博覽會昨在成大中正堂登場，勞動部長洪申翰（前左三）、台南市長黃偉哲（前左二）等人主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對台美關稅談判及全球貿易不確定性升溫，勞動部長洪申翰昨日於雲嘉南區就業博覽會中強調，政府已超前部署，不僅啟動最強談判團隊與美協商，更編列一五○億特別預算，全力穩定就業、守住勞工權益。

洪申翰指出，近期各界關注我國與美國、其他國家間的貿易協商，許多產業界及勞工朋友心中難免擔憂與焦慮。他直言：「我要請大家放心，我們政府已派出最強的談判團隊前往美國進行協商，不論接下來談判結果如何，政府都會用行動挺勞工。」

洪申翰表示，為了降低貿易不確定性可能帶來的就業衝擊，政府已在特別預算中編列一五○億元因應，必要時也將動用就業安定基金與就業保險基金，全力協助穩定就業，產業轉型平穩過渡。

台南市長黃偉哲表示，市府將持續與中央合作，打造完整產業聚落，吸引關鍵技術企業落腳台南，共同為市民創造更多高品質就業機會，活絡經濟，推動城市發展再升級。

今年度最大規模雲嘉南區就業博覽會昨在成功大學中正堂登場，企業祭出高薪搶才，就博會共有五十九家企業、提供近三千個職缺，超過八成起薪三萬元，且近九成屬於在地機會，盼能吸引北漂青年返鄉發展。不少企業開出具吸引力薪資，包括王品集團徵求月薪六萬元的儲備幹部，矽品精密開出六．七萬元設備工程師職缺，台灣矽科宏晟科技更開出十萬元研發工程師職缺，皆是現場焦點。

剛畢業的林同學表示，現場企業提供的職缺與科技產業接軌，還能直接面試，對新鮮人來說是莫大鼓勵；廿三歲洪小姐表示，已歷經四份工作，因上份派遣公司業務終止，因此來尋找新機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財