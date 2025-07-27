川普當面施壓也沒用 Fed下週降息幾無望

美國總統川普24日罕見地親自造訪聯準會總部，外界也解讀為川普向Fed主席鮑爾施壓降息的最新舉動。（法新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕雖然美國總統川普二十四日罕見地親自造訪聯準會（Fed）總部，創下近二十年來現任總統的首例，外界也解讀為在下週Fed例會召開前夕（二十九日到三十日），川普向Fed主席鮑爾施壓降息的最新舉動；但根據最新市場預期，七月底降息一碼的機率最低僅約二．六％，市場已將期望轉向九月的例會。

最新數據顯示，六月美國消費者物價指數（CPI）年增率攀升至二．七％，高於前一個月的二．四％，顯然已偏離了Fed長期以來設定的二％通膨目標，在通膨壓力尚未明顯緩解情況下，Fed官員們近來陸續發表「偏鷹派」言論，在貨幣政策上仍將保持謹慎。

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除了通膨，美國強勁的勞動市場也是Fed暫緩降息的考量因素之一，因穩定的就業市場可能進一步推升薪資和消費支出，進而影響物價；鮑爾近來多次發言強調，聯準會決策將始終基於數據，並權衡通膨、就業以及整體經濟前景。

但Fed降息行動緩慢惹怒了川普，他近來對鮑爾火力全開，多次透過社群媒體和公開發言，猛烈抨擊鮑爾「行動太慢」，未能及時降息以刺激經濟。川普主張，美國當前的通膨並不存在，因此高利率毫無必要，反而對房地產市場等造成巨大壓力，他甚至還說，如果利率下調三個百分點，美國政府將能節省上兆美元的利息支出。

市場押注9月降息機率60％

目前看來，儘管Fed七月降息無望，但市場對九月例會上啟動降息循環的預期仍然強勁。CME FedWatch工具顯示，目前市場預期九月降息二十五個基點的機率約六十％，儘管這個數字比前幾週略有下降，反映出不確定性增加，但總體趨勢顯示下半年降息機率增加。

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