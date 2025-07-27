美財長籲放寬監管 加速台積電在美建廠

美國財政部長貝森特批評監管障礙拖慢台積電斥資四百億美元的亞利桑那州興建的大型晶圓廠，可能只能生產七％美國所需的半導體。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕雅虎財經昨報導，美國財政部長貝森特警告，在過度監管與繁文縟節的阻礙下，台積電斥資四百億美元在亞利桑那州興建的大型晶圓廠，可能只能生產七％美國所需的半導體。

報導說，貝森特在《All In Podcast》節目中說，「台積電希望在亞利桑那州興建一座巨型晶圓廠系統，但我認為，它也許只能生產最多七％美國所需的晶片」，他指出，「他們正應付當地的建管人員」。

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貝森特批評監管障礙拖慢這座四百億美元的晶圓廠區建設，他表示，「這些晶片廠行動太迅速，你一變更計畫，就有人來說，『你說管子在那裡，但卻沒在那裡，我們要你停工』」。

「在美國，我們讓建廠變得非常困難」

他補充，當他從一介公民轉變成公僕後，他經歷許多意想不到的事，其中之一就是「在美國，我們讓建廠變得非常困難」。

報導說，此事的重要性在於台積電是全球最大晶圓代工廠，也是輝達、蘋果的關鍵供應商，目前台積電正加速推動在亞利桑那州的擴展，該公司計畫其第二廠於二○二七年投入生產，並預計先進的二奈米製程產能三十％最終來自亞利桑那廠。

貝森特說，環境法規已導致美國去工業化，因此要讓建設再度變得容易，就必須降低監管障礙。他說，「最重要的事情就是讓建廠再度變得容易，排除阻礙，以及不要過度監管」。

台積電董事長魏哲家今年一月中旬出席台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題演講，談及赴美設廠的挑戰。當時因蓋廠進度不符合原先預期，他說，「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。

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