台灣在內？川普再寄200封關稅信

美歐關鍵談判期限只剩一週，歐盟執委會主席馮德萊恩指出，她將於27日與美國總統川普在蘇格蘭會面，尋求加速達成關稅協議。川普也預告未來幾天將寄出近200封關稅函，稅率10％或15％。（彭博檔案照）

未來幾天內公告 稅率10％或15％

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩今將與美國總統川普在蘇格蘭會面，尋求在八月一日美國對歐盟進口產品課徵三十％關稅前達成貿易協議，以避免大西洋兩岸貿易戰開打。川普二十五日表示，「我認為我們有五十／五十的機率達成協議，這機率很高」。川普也預告未來幾天將寄出近二百封關稅函，稅率十％或十五％。

川普抵蘇格蘭 美歐加快關稅談判

馮德萊恩二十五日晚間指出，她將於二十七日與川普會面，「討論大西洋兩岸的貿易關係，以及如何讓此關係牢固」。川普則表示，「我們拭目以待看看能否達成協議」。

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財經媒體CNBC報導，消息來源透露，目前協議的基本設定是歐洲輸美產品，包括汽車與汽車零組件課徵十五％關稅，並設定鋼鋁進口配額，以降低關稅。

川普先前除威脅將對歐洲產品課徵三十％關稅外，並對汽車課徵二十五％關稅、鋼鋁五十％關稅，引發歐盟考慮採取反制措施。

美國與歐盟之間的雙邊貿易與投資規模冠居全球，約占全球貨物與服務貿易近三十％，以及全球生產總值（GDP）四十三％。

川普也說，預期未來幾天將發布約二百件關稅通知函，「基本上信函會這麼寫：你要繳十％關稅、你要繳十五％關稅，也或許會少一點」。

美加談判不順 南韓納造船合作

川普點名至少有一個貿易夥伴不太可能在八月一日期限前達成新協議。他說，「我們與加拿大的狀況不太順利，我認為加拿大可能只能付關稅」。川普威脅將對加拿大課徵三十五％關稅，從現行的二十五％調升，不過美國官員曾表示，該稅率將不適用於依美墨加貿易協議進口的產品。

川普也對下週將在斯德哥爾摩舉行的美中新一輪談判表達信心，他說，美國與中國已有協議架構。

韓國總統室政策室長金容範昨指出，南韓將在八月一日新關稅生效前，制定出一份美韓雙方都能同意的貿易方案，該方案將包括美國商務部長盧特尼克高度關注的造船合作，他二十五日與韓國談判官員談論此領域。

面臨二十五％關稅的韓國急於與美達成協議，韓國官員在美日達成協議後壓力遽增，他們希望達成不比日本十五％關稅差的協議。

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