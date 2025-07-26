統一新商場 DREAM PLAZA開幕

統一（1216）集團耗時兩年打造全新的「Dream Plaza」商場，昨天正式開門營業，統一集團董事長羅智先（左）和美麗事業董事長高秀玲（右）伉儷共同為開幕剪綵。（記者楊雅民攝）

美麗事業年營收衝500億元

〔記者楊雅民／台北報導〕信義誠品前年底租約到期後，統一（1216）集團耗時2年打造全新的「DREAM PLAZA」商場，昨天正式開門營業，統一集團美麗事業董事長高秀玲（見下圖右，記者楊雅民攝）表示，統一美麗事業去年營收已達450億元，今年加入「DREAM PLAZA」後，美麗事業年營收可望達500億元。

若排除康是美、統一藥品等美麗事業，單純計算統一夢時代購物中心、統一時代百貨和「DREAM PLAZA」等百貨和商場事業，今年統一集團百貨事業營收可望由原先約250億元，朝300億元邁進。

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統一集團董事長羅智先表示，「DREAM PLAZA」的經營理念是要打造一個讓人們願意停留、感覺舒服的「廣場」，而不僅僅是一個購物的「商場」，實際投資額是外界預估數字（10億元）的3倍。

「DREAM PLAZA」的另一大特色是博客來首家實體書店和星巴克部分區域採24小時營運模式，羅智先自嘲，「萬一有一天我被趕出來的時候，有一個地方可以很舒服地待上整個晚上」，惹得現場哄堂大笑。

面對台北信義商圈百貨激戰，羅智先表示，市場是不是成長，只有市場領導者才會關心，對市場非領導者來講，想的永遠是如何再重新分配市場，至少現階段統一不需要去煩惱「市場是不是成長」這個問題，「營業額交給大眾決定，時間到了就知道」。

羅智先︰統一下半年更辛苦

談到今年景氣，羅智先說，今年整個大環境面臨前所未有的不確定性，是非常辛苦的大環境，統一集團並不是每一個單位都面臨同樣的問題，但以母體統一企業來講，「今年是我看過最辛苦的一年」，不只是匯率問題，原物料也還在持續上漲，下半年恐怕會更辛苦。但他強調，統一集團最大的優勢就是屬於「全天候的公司」，不管是晴天、颳風、下雨，集團在平衡性、韌性上占了一些便宜，還是要過一天、看一天，持續觀察未來情況。

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