台積電美國廠晶片貴2成 AMD蘇姿丰喊值得

台積電第四大客戶、晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰。（圖右者，法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電美國廠生產晶片較台灣貴多少？台積電第四大客戶、晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）給了答案；她透露台積電位於亞利桑那州廠所生產製造的晶片，跟台灣生產的晶片相比，成本貴「五％至二十％」，雖然比較貴，但是「值得」，預計今年底會出第一批貨。

外媒報導，蘇姿丰出席在華盛頓舉行的人工智慧（AI）活動，接受彭博電視訪問時指出，台積電亞利桑那州廠目前生產製造的晶片，良率表現已與台灣廠相當，代表該廠技術成熟度逐漸提升，對超微的生產布局具有實質意義。

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蘇姿丰強調，在台積電美國亞利桑那廠生產製造的晶片雖較台灣貴，但多花額外成本是值得的，因為有助AMD分散關鍵晶片供應來源，不易再像疫情期間出現斷鏈危機；她說，必須考量供應鏈韌性，這是疫情帶來的教訓。

台積電美國廠第一座晶圓廠已在去年第四季量產，以四奈米製程技術切入，成為全美最先進的晶圓廠；外傳目前月產能上看二萬片，投產客戶除了超微，還包括蘋果、輝達、高通等。供應鏈分析，美國蓋廠，生產設備與材料、生產勞力都較台灣貴，加上供應鏈不足，導致生產成本較高；蘇姿丰稱比台灣貴「五％至二十％」，但這應該還無法完全反映台積電美國廠較台灣多出的真實投資成本。

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