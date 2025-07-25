藍營怕大罷免 部分預算陸續解凍 節能家電收件 延至明年元月中

節能家電補助預算上個月解凍後，申請截止日有望因此延長到明年一月中。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部推出一級能效的冷氣、冰箱汰舊換新，每台可補助三千元，今年初一度因立法院在野黨掀起預算之亂而遭刪凍，上個月解凍後，預算回歸到六十八億元，今年可汰換台數約二○七萬台，申請截止日也有望因此延長到明年一月中，加上減徵貨物稅等，每台可享五千元補助。

加減徵貨物稅 每台享5千補助

藍白亂砍預算 引爆怒火急轉彎

藍白立委今年初在立法院狂砍預算，「節能家電」補助也無法倖免，此次遭提案罷免的國民黨立委賴士葆就是提案人之一，當初一度要大砍百億元，引發消費者、環團、家電業者等怒火後，才緊急轉彎，與經濟部溝通後未再強刪節能家電預算。

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先前因立法院預算之亂，能源署只能先公告收件至十月底，藍營擔憂大罷免成功，部分預算陸續解凍。能源署統計，今年已補助近三十億元、約一百萬台，等於還有三十多億元額度可申請。

節能家電政策有好幾波，中間一度有三年空窗，補助政策重啟後，汰舊換新高峰落在二○二三年、二○二四年，都催出數百萬台汰換，前二年就補助約一○一億元。

今年買氣似乎未如往年「熱情」，推測與不少民眾已陸續汰換有關，另受到房市政策與關稅未定等影響，民眾對採購大型家電較為保守，但今年有潤月因素，高溫仍不可小覷，能源署預計八月或九月將正式公告，補助收件有望延長到明年一月中旬，民眾可多出二個半月來選擇。

官方估計，汰舊換新補助已讓逾十年以上的冷氣、冰箱，從七三○萬台降到四○八萬台；節能家電補助今、明二年計一三六億元，可執行到明年底，能源署籲民眾早換家電早省電。

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