期交所大專院校模擬交易競賽 複賽8/11開打

期交所大專院校模擬交易競賽 複賽8/11 開打（圖：期交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為使校園年輕人藉由台灣期貨交易所提供的虛擬交易所進行模擬交易，以增進期貨專業知識及瞭解期貨交易風險控管，期交所「2025年縱橫期海Trade Like a Pro—大專院校模擬交易競賽活動」，5月12日至7月16日進行初賽，共吸引48所大專院校、286隊共1029位學生組隊報名參賽；長達2個多月初賽，競賽排名不斷更迭變化，結果終於揭曉，接下來將有67隊符合資格隊伍進入複賽。

初賽階段，由台灣科技大學資訊管理系「我們一定隊」、世新大學財務金融系的「割韭菜小分隊」與「世目以待」奪得前3名，進入前10名的還包括來自長榮大學、銘傳大學、中山大學及中原大學等校的優秀隊伍；複賽階段仍有其他具實力之隊伍共同角逐最終冠軍，整體賽況激烈。

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複賽將於8月11日至10月15日進行，複賽期間各隊仍須完成台股期貨、小型台指期貨、微型台指期貨、台指選擇權、台灣中型100期貨、黃金期貨、台幣黃金期貨及股票期貨等商品中至少6項，且交易天數也須達該階段競賽期間交易日1/2以上。

為鼓勵採取穩健的交易策略及重視風險控管，最終成績將先依「夏普比率」前30名，再依全賽事「總獲利金額」排序取前20名，冠軍團隊獎金8萬元，指導老師獎金3萬元。另初複賽符合資格的參賽隊伍隊員（學生），將於複賽競賽結束後隨機抽出「好學獎」50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元，以鼓勵參賽同學積極參與，學習期貨交易相關知識。

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