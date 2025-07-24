日將投資美16兆 關稅25％降至15％

美國總統川普22日宣布與日本達成關稅協議，輸往美國的產品將課徵15％對等關稅。圖為讀賣新聞員工分發「號外」。（美聯社）

日本汽車關稅也降為15％ 川普另宣布菲國、印尼稅率19％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十二日宣布與日本、菲律賓、印尼達成關稅協議，輸往美國的產品將分別課徵十五％、十九％、十九％的對等關稅。

川普在四月二日對這三國公布的原始關稅，分為日本二十四％、菲律賓十七％、印尼三十二％；在七月九日川普設定的寬限期屆期前，川普又威脅對日本改課二十五％、菲律賓二十％關稅，印尼維持三十二％。

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川普二十二日在其社群平台「真實社群」發文說，根據該協議，日本將投資美國五五○○億美元（約十六．一兆台幣），美國將從相關投資獲得「九十％的利潤」；此外，日本將「開放貿易」，包括汽車、卡車、稻米以及其他農產品。

日開放稻米、汽車 參與美天然氣計畫

美國官員表示，日本同意採購一百架波音客機，增加稻米採購量七十五％，以及採購八十億美元農產品與其他產品，同時將與美國企業的國防支出從每年一四○億美元升高至一七○億美元。

川普二十二日晚間在白宮與共和黨國會議員的一場會議中表示，與日本的協議「可躋身史上最大貿易協議之列，甚至就是史上最大協議」。他補充，日本政府將參與阿拉斯加規模四四○億美元的液態天然氣管線計畫，兩國將成立「合資企業」，尋求將該州天然氣出口全球。

日本也換得汽車關稅從二十五％降至十五％，但鋼材的五十％關稅不變。日本對美貿易順差中，約八十％為汽車與汽車零組件。日本汽車股大漲，豐田汽車一度漲約十六％，遠高於大盤的逾三％漲幅。

日汽車股大漲 美三大車企不滿新協議

美國汽車政策委員會（AAPC）對於日本汽車降關稅，但加拿大與墨西哥進口汽車仍維持二十五％關稅表達不滿，認為是對美國汽車產業與勞工的糟糕交易，形同「懲罰北美、獎勵海外」。該組織由通用、福特與斯泰蘭蒂斯等美國三大車企組成。

川普同日稍早也宣布在與菲律賓總統小馬可仕會談後達成協議，「菲律賓將向美國開放市場，而且是零關稅。菲國將繳納十九％關稅，此外，軍事上我們將共同合作」。

川普另表示，與印尼正式達成貿易協議，印尼將「取消其九十九％的關稅壁壘」採零關稅，而印尼輸往美所有產品將繳納十九％關稅。

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