晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日將投資美16兆 關稅25％降至15％

2025/07/24 05:30

美國總統川普22日宣布與日本達成關稅協議，輸往美國的產品將課徵15％對等關稅。圖為讀賣新聞員工分發「號外」。（美聯社）美國總統川普22日宣布與日本達成關稅協議，輸往美國的產品將課徵15％對等關稅。圖為讀賣新聞員工分發「號外」。（美聯社）

日本汽車關稅也降為15％ 川普另宣布菲國、印尼稅率19％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十二日宣布與日本、菲律賓、印尼達成關稅協議，輸往美國的產品將分別課徵十五％、十九％、十九％的對等關稅。

川普在四月二日對這三國公布的原始關稅，分為日本二十四％、菲律賓十七％、印尼三十二％；在七月九日川普設定的寬限期屆期前，川普又威脅對日本改課二十五％、菲律賓二十％關稅，印尼維持三十二％。

川普二十二日在其社群平台「真實社群」發文說，根據該協議，日本將投資美國五五○○億美元（約十六．一兆台幣），美國將從相關投資獲得「九十％的利潤」；此外，日本將「開放貿易」，包括汽車、卡車、稻米以及其他農產品。

日開放稻米、汽車 參與美天然氣計畫

美國官員表示，日本同意採購一百架波音客機，增加稻米採購量七十五％，以及採購八十億美元農產品與其他產品，同時將與美國企業的國防支出從每年一四○億美元升高至一七○億美元。

川普二十二日晚間在白宮與共和黨國會議員的一場會議中表示，與日本的協議「可躋身史上最大貿易協議之列，甚至就是史上最大協議」。他補充，日本政府將參與阿拉斯加規模四四○億美元的液態天然氣管線計畫，兩國將成立「合資企業」，尋求將該州天然氣出口全球。

日本也換得汽車關稅從二十五％降至十五％，但鋼材的五十％關稅不變。日本對美貿易順差中，約八十％為汽車與汽車零組件。日本汽車股大漲，豐田汽車一度漲約十六％，遠高於大盤的逾三％漲幅。

日汽車股大漲 美三大車企不滿新協議

美國汽車政策委員會（AAPC）對於日本汽車降關稅，但加拿大與墨西哥進口汽車仍維持二十五％關稅表達不滿，認為是對美國汽車產業與勞工的糟糕交易，形同「懲罰北美、獎勵海外」。該組織由通用、福特與斯泰蘭蒂斯等美國三大車企組成。

川普同日稍早也宣布在與菲律賓總統小馬可仕會談後達成協議，「菲律賓將向美國開放市場，而且是零關稅。菲國將繳納十九％關稅，此外，軍事上我們將共同合作」。

川普另表示，與印尼正式達成貿易協議，印尼將「取消其九十九％的關稅壁壘」採零關稅，而印尼輸往美所有產品將繳納十九％關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財