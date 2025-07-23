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法說會速報》力積電Q2虧損擴大 DRAM利多反映在Q4

2025/07/23 05:30

虎門科技昨舉辦法說會，圖中者為總經理楊涪嵐。（記者歐宇祥攝）虎門科技昨舉辦法說會，圖中者為總經理楊涪嵐。（記者歐宇祥攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）昨（22）日召開法說會並公布第二季財報，受新台幣升值匯損影響，單季稅後虧損擴大到33.34億元，季增逾2倍，稅後每股虧損0.8元，連虧8季。這次法說會並因後台作業失誤導致網路中斷，影響線上法說會無法順利進行、時間縮短，法人也無法提問。

力積電總經理朱憲國釋出公司中介層已開始正式出貨，以CoWoS-S為主，CoWoS-L也提供給客戶設計導入，未來有助提高毛利。8吋氮化鎵（GaN）應用在AI伺服器的100伏特技術平台開發已近完成，第一批客戶送樣中，預計第四季開始試產。邏輯產品線近來投片降温，第三季還要再觀察。DRAM代工需求因一線廠商退出8G DDR4市場，近期投片近滿載，平均售價（ASP）逐月拉高，將反映在第四季營收及毛利。

力積電自結第二季毛利率約-9％，較首季的-5%擴大，稅後虧損33.34億元，較首季虧損10.79億元季增逾2倍，稅後每股虧損0.8元，上半年累計稅後每股虧損1.06元。

切入無人機、矽光子題材 虎門多元發展

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合服務商虎門科技（6791）總經理楊涪嵐昨日指出，因CAE（計算機輔助工程）市場規模逐漸擴大，對後續成長正向看待；儘管第二季客戶受關稅、新台幣匯率影響，研發支出放緩，不過半導體等成熟市場需求穩定推升、AI等新研發需求成長，都將是未來成長動能。

虎門的核心業務為CAE解決方案，佔營收比重77%、CPC（協同產品商務）佔比13%，工業4.0則佔比約10%，客戶中並以半導體等電子製造業為主，也切入國防商機。

近期矽光子商機受矚目，虎門也被點名有望受惠，虎門CAE事業群總經理廖偉志則說明，有許多半導體大廠都是虎門客戶，很多廠商耕耘矽光子，不過要投片還需受限產能等限制，虎門現行多著墨更成熟的製程與大客戶，提供客戶含設計驗證等更多服務，以維持穩健成長。

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