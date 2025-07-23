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達明看好人形機器人 10年達汽車產業規模

2025/07/23 05:30

達明營運長黃識忠（右起）、新漢董事長林茂昌昨日共同出席「台灣AI機器人產業大聯盟」成立大會。（記者方韋傑攝）達明營運長黃識忠（右起）、新漢董事長林茂昌昨日共同出席「台灣AI機器人產業大聯盟」成立大會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕人形機器人話題持續升溫，協作機器人廠達明（4585）營運長黃識忠認為，人形機器人這項技術雖在硬體構型上快速突破，但要真正落地仍須克服智慧化與成本兩大門檻。未來3至5年內將可望率先在高附加價值的產線與服務場域看到密集應用，10年之後可望形成如汽車產業般的巨大市場規模。

智慧化、整機成本 仍待克服

黃識忠指出，現階段人形機器人要全面落地，最大的挑戰在於整機成本與智慧程度都還需要達到一定水準，若能克服這兩個瓶頸，預估3至5年內將在少數特定場域看到實質部署，尤其是智慧產線、醫療服務與高端物流等利基型場域，因能支撐新技術成本，將會是早期應用的主戰場。

3至5年內在智慧產線密集應用

展望10年後的市場，黃識忠研判，隨著技術成熟與應用模組清晰化，有望催生類似汽車產業規模的市場體系，但強調未來機器人「不一定要長得像人類才叫人形機器人」，而是將更聚焦實用性，例如整合AI與感測能力的單臂系統、能在複雜場域運作的半擬人裝置，這不僅能大幅降低進場門檻，也有助提升安全性。

新漢功能安全模組 明年放量

工業電腦廠新漢（8234）董事長林茂昌指出，旗下功能安全模組已完成產品封裝設計，目前正由合作客戶進行整合測試與安規驗證。由於全球尚未對功能安全模組強制認證，因此客戶端可先導入應用並視情況補強安規認證程序，預估今年底可出樣、2026年初開始小量交貨，初期每月約落在100至200台之間，待客戶端驗證與需求明確後，2026年下半年正式放量。

在AI整合進度方面，新漢已將輝達第一代AI模型導入自家模組，實現AI決策、運動控制與功能安全「三合一」的整合設計。新漢也正與輝達合作開發第二代AI系統，預期可提供更高階的即時判斷與自主學習能力，未來將擴大應用至人形機器人與機器狗等多種型態的自主設備。

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