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AI機器人大聯盟成立 拚2030產值破兆

2025/07/23 05:30

六大公協會發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」昨舉行成立大會。（記者林菁樺攝）六大公協會發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」昨舉行成立大會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕六大公協會發起的「台灣AI（人工智慧）機器人產業大聯盟」昨天舉行成立大會，目標之一是在二○三○年AI機器人產值突破兆元。副總統蕭美琴致詞時表示，AI機器人可創造更高價值，台灣需要業者技術整合並打團體戰，透過「Team Taiwan」精神進軍國際。

「台灣AI機器人產業大聯盟」是由工具機公會、機械公會、電電公會、電腦同業公會、雲端物聯網產業協會與智慧自動化與機器人協會（智動協會）共同發起，集合專精晶片、準系統、新創、AI硬體、機械組件設備、加工、雲端、系統整合等專長產業，串接軟體、硬體、系統整合與應用端，打造國產AI機器人及生態系，並讓AI機器人跨域整合與國際接軌。

聯盟有四個願景、五個訴求與三大實質行動，並設下短中期四大目標。包括透過大競賽、大運行與大展覽做到創新研發、實地導入與拓展輸出，並於五年內打造出國產機器人平台四型五款，推動自主移動載具、足型、人型、特殊應用型共同平台；應用領域則涵蓋醫療、物流、照護、餐飲、救災、巡檢等八大場域，並在二○三○年讓AI機器人整體產值破兆元。

智動協會理事長絲國一指出，除美國之外，中國在AI機器人也是屬於領先國家，台灣應參考瑞士模式，吸引頂尖人才、打造世界級研發基地；台灣已有晶片、資通訊等關鍵零組件，國產化機器人可望落地且輸出；智動協會理事長吳政忠說，機器人已經不只在工廠領域應用，當機器人聯網後，資訊將串接，顯得資安更為重要，台灣可在security（保障）、safety（安全）部分，與中國機器人做出區別。

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