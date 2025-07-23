AI新十大建設 打造新護國群山

行政院昨召開「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議，由行政院長卓榮泰（前排左四）及經發會顧問聽取「兆元投資國家發展方案」等報告。（記者廖振輝攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為擘劃台灣未來經濟發展藍圖，行政院長卓榮泰昨主持「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議，聽取「AI新十大建設推動方案」報告。卓揆強調，AI新時代，沒有任何一個國家、任何一人能置身事外，政府須加速推動「AI新十大建設」，才能迎頭趕上。

國發會等相關部會昨在會中報告「兆元投資國家發展方案」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」、「國家人才競爭力躍升方案」及「AI新十大建設推動方案」。

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對於「兆元投資國家發展方案」，卓揆指出，本案自推動迄今，民參簽約金額已突破千億元，成果顯著；「AI新十大建設」則規劃在二○四○年創造十五兆元以上產值、五十萬個就業機會、建置三個國際級實驗室。

卓揆說，「AI新十大建設」有五大目標，包括「落實總統國政願景，讓台灣成為智慧科技島」、「打造新國力，成為世界AI影響力之一」、「創造新產業及新高薪就業」、「均衡台灣發展讓各地處處有機會」、「創造人民有感新AI新生活圈，提升國民生活品質」。

卓揆強調，台灣擁有最靈活的資通訊（ICT）產業及領先全球的半導體製造實力，期盼透過打造具本土特色的軟體平台及創新服務，讓AI深入百工百業，協助中小微企業突破規模限制，創造新價值，實現「AI產業化、產業AI化」目標。

前Google台灣董事總經理、政院經發會顧問簡立峰受訪表示，期許AI產業能成為台灣下一代的護國群山，台灣有很多AI軟體人才在美國矽谷，可以跟矽谷連結。

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