泰山討36億投資款 胡亦嘉︰不會跑

街口金科董事長胡亦嘉（左）在律師陪同出庭時強調，自己「絕對不會逃亡」。（記者羅沛德攝）

泰山不排除提告背信、侵占

〔記者楊雅民、張文川／台北報導〕泰山食品對街口金融科技公司提起返還三十六億元投資款訴訟，台北地方法院一審判決泰山勝訴並准予假執行，泰山十日至北市長安東路街口金科總部執行查封程序未成，泰山律師團表示，已依聲請命街口金科據實陳報一年內財產狀況，不排除依法管收該公司創辦人胡亦嘉，若胡拒不依法院判決返還三十六億元，泰山將提出背信、侵占等刑事訴訟，保護股東權益。

胡亦嘉昨為另案到台北地院出庭時強調，自己「絕對不會逃亡」，且泰山投資街口的資金已匯至各子公司投入營運，沒有一毛錢進他口袋。

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泰山質疑，街口金科實收資本額二十七億元，二○二三年五月又收取泰山支付的三十六億元投資款，但目前查知帳戶幾乎歸零。泰山指出，街口金科去年九月收購「艾士盟國際有限公司」、後更名「街口網路金科公司」，並在半年內，實收資本額從一百萬元遽增至九億元；街口金科另於今年四月十五日，將持有的瑞興銀行九．六％股份全數轉給街口網路金科，依當日股價十二．五元估算，街口金科至少收取四億元價款，但泰山五月下旬聲請查封街口金科銀行帳戶時，卻幾無所獲。

此外，「街口網路金科公司」更於六月收購京城證券的股份；泰山質疑街口金科資產疑被有計畫地移轉，將導致泰山的三十六億元投資款求償無門。

胡亦嘉三年前另涉發行ETF基金自肥六千萬元、違反證券交易法案，現又因街口與泰山股權交易遭一審判決無效、引發假執行未果，檢方懷疑胡有逃亡之虞，建請法官將他繼續限制出境、出海，並施以電子鐐銬監控。

胡︰另覓資金 取代泰山投資

胡昨出庭時表示，泰山與街口的民事案起因是泰山的經營權糾紛，本應與街口無關，泰山投資街口的資金已匯至各子公司投入營運，沒有一毛錢進他口袋，他的事業、家人都在台灣，絕對不會逃亡；對於一審判決泰山與街口交易無效一案，街口已提上訴，也正在尋覓取代泰山的投資資金，以解街口的危機。

法官最後裁示，將於本月二十四日限境期滿前決定是否延長限制出境，電子監控則待函詢相關單位後再決定。

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