經長︰爭取談到有競爭力的關稅

經濟部長郭智輝表示，我們希望能夠談出有競爭力的關稅。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕在野黨立委質疑民進黨顧慮影響大罷免，壓住關稅消息不公布，行政院則反駁，強調未收到關稅通知，且行政院副院長鄭麗君本週將就對等關稅赴美展開第四輪實體磋商。農業部強調，確保國人糧食安全、保障農民權益是必須堅守的底線；經濟部也表示，台灣有談判的底氣。

朝野立委昨在立法院經濟委員會關切關稅談判狀況。對此，農業部長陳駿季表示，美方有期待，但我方也有要堅持的底線，包括確保糧食安全、產業永續，更重要的是保障農民權益，希望有效溝通能找到雙贏互補的平衡點。

請繼續往下閱讀...

針對關稅至今仍未定，慢於亞洲其他對美順差國家，經濟部長郭智輝表示，爭取稅率不高於日本、南韓等競爭對手，「我們希望能夠談出有競爭力的關稅」，考量到光是台積電赴美投資帶動供應鏈群聚，也是「樹大分枝」，而日、韓都沒有，台灣談判就有底氣談到比日、韓更好的稅率。

郭智輝表示，美方對於我國出口管制、邊境防護有高度期許，日前編列預算，輿論討論國防、海巡預算要拿掉，也引起美方相當大的關注。

經濟部強調，台積電最先進技術與最大產能仍部署在台灣，包含二奈米、一．四奈米以下製程技術皆優先於台灣設廠量產；全球研發中心亦早於二○二三年在新竹啟用並有高達約七千名高階研發人員進駐，且持續於竹科、中科及南科擴充十一條先進製程產線，以行動印證台積電根留台灣、以台灣為全球營運與創新核心的戰略未曾動搖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法