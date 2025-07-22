國巨收購日商芝浦電子 好事近了？ 雙方將互訪工廠

國巨與芝浦電子會議圓滿結束，奠定合作基石。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）於今年5月9日正式對日商芝浦電子發動公開收購，不過，公開收購期限一延再延，目前延至8月1日，國巨昨日宣布，與芝浦電子管理團隊於7月17日至18日舉行兩日會議圓滿結束，堅信此次會議為未來合作奠定了堅實基礎，且雙方更進一步規劃參訪彼此工廠；此舉被外界解讀為「好事近了」。

國巨5月宣布公開收購芝浦電子後，先是宣布期限延長至7月1日，隨後又宣布延至15日，7月8日國巨深夜透過新聞稿指出，雙方同意於7月17日至18日在台北召開第三次會議，期盼持續與芝浦深化合作互動，增進彼此的理解與信任。

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國巨表示，會議期間，雙方深入探討並確認在經營理念、企業文化、策略方向以及高階技術的發展與管制上具有高度共識，相信可進一步強化攜手前行的潛力。國巨也認為，此次交流的重要成果之一，是識別出雙方合而為一後可望實現的綜效機會，以及中長期的策略方向，此次會議可釐清國巨的資源與全球布局，將能助力芝浦電子充分發揮潛能。

國巨也指出，雙方已著手規劃新一輪交流，包括彼此工廠參訪，以深化對彼此營運的理解並擬定具體行動方案，國巨期待與芝浦電子攜手展開這段合作旅程。

法人則表示，國巨日前公告公開收購日期延至8月1日，此舉是否意味著「好事近了」，外界高度關注中。

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