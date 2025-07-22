台驊：美國線運價 再跌機率有限

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

Q3海運市場傳統旺季 歐洲線有支撐

〔記者王憶紅／台北報導〕國際貨攬業者台驊（2636）總經理顏益財指出，第三季是海運市場傳統旺季，在美國線運力減少、運價已接近船商成本下，預期再跌機率不高，貨櫃航商第三季營運不會比第二季差，至於第四季營運狀況，仍需待美國8月1日對等關稅實施後的市況而定。

顏益財：Q4待美關稅而定

顏益財表示，之前美中互降高關稅，遠東到美國線加班船大增，在供給增加下，截至上週為止，運價已連6跌，接近船商成本價，而近期在加班船陸續撤出下，美國線運價再跌空間有限，預期再修正3~5%；而5~7月的歐洲線運費有不錯的支撐，之前從歐洲線調轉到美國線的加班船，近1、2週陸續回歸歐洲線，預期歐洲線運價平穩或是小跌。

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顏益財指出，5、6月運價相對高檔，而運價反映到船商營收約有1~1.5個月的時間差，且第二季有匯率因素，因此預期船商第三季營運會比第二季好。

顏益財說，美國關稅會推升物價走高，雖然不少廠商會吸收部分關稅，但最後一定是消費者買單，因此第四季海運市況，需觀察美國對等關稅實施後的實際狀況，但美國關稅是否會如期實施，也不一定，畢竟「每天睡一覺起來，就都不一樣了」。

持股長榮、陽明 坐領股息

市場人士指出，台驊美元部位雖高，但實際受到匯率影響的部位不高，台幣升值對台驊影響有限，且台驊第二季、第三季分別可認列長榮（2603）、捷迅（2643），以及陽明（2609）、長榮航（2618）等公司發放的股息，其中單是陽明就可認列1.7億元，營運不看淡。台驊目前持有長榮7400張、長榮航7000張。

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