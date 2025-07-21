〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連5紅 房貸成長續放緩

5大銀行上半年新增房貸將較去年同期減少，整體國銀房貸餘額年增率續放緩。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有多項重要經濟數據發布，其中，經濟部公布公布我國6月外銷訂單有望在人工智慧（AI）以及關稅實施前拉貨潮帶動下「連5紅」；中央銀行將公布上半年5大銀行新增房貸則將較去年同期減少，整體國銀房貸餘額年增率也將續放緩。

根據經濟部統計，5月台灣外銷訂單金額為579.3億美元，年增18.5％，已經連續4個月正成長，經濟部預估6月外銷訂單金額約落在530~550億美元，年增率為16.3~20.7％，上半年外銷訂單金額將逾3,100億美元，年增約15~16%。惟提前拉貨效應，破壞外銷訂單的季節步調，下半年恐面臨旺季不旺的窘境。

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6月製造業生產指數 可望連16紅

經濟部本週也將公布工業生產指數與內需重要指標批發、零售及餐飲營業額。5月工業生產、製造業生產指數分別為120.18、121.41，皆歷年單月新高，預估6月將再創紀錄，有望連16紅。

中央銀行本週將公布6月及上半年台銀等5大銀行新增房貸金額與利率，此為觀察房市的重要風向球。

由於6月六都建物買賣移轉棟數達1.8萬棟，月增5.2%，反映在5大銀行新增房貸金額上也將較5月增加。然而，受央行持續推動房市管制、銀行自主總量管理，以及財政部要求嚴審新青安貸款申請等因素影響，今年房市明顯降溫。上半年六都交易量年減逾26%，連帶使新增房貸規模同步縮水。在整體國銀房貸餘額上，儘管金額持續創高，但成長動能已趨緩。央行統計顯示，5月購置住宅貸款餘額達11兆2,697億元，年增率降至8.01%，為2024年3月以來新低；建築貸款餘額3兆4,296億元，更創近九個月新低，年增僅2.51%，續探2023年8月以來低點。

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