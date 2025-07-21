晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉客戶要求降價 矽晶圓廠力拚成長

2025/07/21 05:30

矽晶圓廠股價與EPS矽晶圓廠股價與EPS

記者洪友芳／專題報導

半導體矽晶圓業迎接下半年到來，除了人工智慧（AI）帶動先進製程需求持續走旺外，非AI的成熟製程矽晶圓需求也出現稍增溫現象，但因仍陸續進行庫存調整，價格走勢持平；整體而言，環球晶（6488）、台勝科（3532）等矽晶圓廠，今年營運將力拚比去年成長。

半導體業經歷去年景氣下滑後，今年大環境再出現新變數，包括川普上任後的關稅、新台幣升值等，增添通貨膨脹效應與產業營運成本提高等負面干擾，不僅營收及獲利可能縮減，終端消費產品需求是否受影響而下滑，包括矽晶圓在內的半導體業，都視為今年下半年的挑戰。

矽晶圓業者表示，今年確實除了AI相關市場需求顯著之外，成熟製程矽晶圓即使面對中國業者不斷開出產能、殺價競爭，大量庫存已漸去化改善；進入第三季，客戶端對矽晶圓需求有增加之勢，但除了先進製程所需的矽晶圓外，大部分矽晶圓都還沒到供需平衡狀況，更沒有到供不應求欲調漲價格的地步，有的客戶甚至還要求降價。

環球晶德州新廠 第二季營運增溫

不過，隨著庫存狀況改善，需求增溫，加上新產能開出，矽晶圓業者預期今年將可繳出比去年成長的成績。環球晶是全球8吋矽晶圓龍頭，12吋位居第四大廠，因應美國生產製造回流與AI市場需求，美國德州新廠（GWA）已在第二季正式營運，成為美國首座具一貫製程的12吋矽晶圓製造廠，將有助降低關稅帶來的影響。環球晶上半年營收316.02億元，年增3.91%，為歷年同期第三高。

台勝科則認為，矽晶圓市場需求將呈現兩極化發展，AI帶動12吋先進製程矽晶圓需求強勁成長，但12吋成熟製程及8吋矽晶圓復甦緩慢，主要受消費電子需求疲弱影響。台勝科上半年營收59.77億元，年減4.43%，下半年將力拚成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財