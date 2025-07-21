〈財經週報-熱門族群〉客戶要求降價 矽晶圓廠力拚成長

矽晶圓廠股價與EPS

記者洪友芳／專題報導

半導體矽晶圓業迎接下半年到來，除了人工智慧（AI）帶動先進製程需求持續走旺外，非AI的成熟製程矽晶圓需求也出現稍增溫現象，但因仍陸續進行庫存調整，價格走勢持平；整體而言，環球晶（6488）、台勝科（3532）等矽晶圓廠，今年營運將力拚比去年成長。

半導體業經歷去年景氣下滑後，今年大環境再出現新變數，包括川普上任後的關稅、新台幣升值等，增添通貨膨脹效應與產業營運成本提高等負面干擾，不僅營收及獲利可能縮減，終端消費產品需求是否受影響而下滑，包括矽晶圓在內的半導體業，都視為今年下半年的挑戰。

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矽晶圓業者表示，今年確實除了AI相關市場需求顯著之外，成熟製程矽晶圓即使面對中國業者不斷開出產能、殺價競爭，大量庫存已漸去化改善；進入第三季，客戶端對矽晶圓需求有增加之勢，但除了先進製程所需的矽晶圓外，大部分矽晶圓都還沒到供需平衡狀況，更沒有到供不應求欲調漲價格的地步，有的客戶甚至還要求降價。

環球晶德州新廠 第二季營運增溫

不過，隨著庫存狀況改善，需求增溫，加上新產能開出，矽晶圓業者預期今年將可繳出比去年成長的成績。環球晶是全球8吋矽晶圓龍頭，12吋位居第四大廠，因應美國生產製造回流與AI市場需求，美國德州新廠（GWA）已在第二季正式營運，成為美國首座具一貫製程的12吋矽晶圓製造廠，將有助降低關稅帶來的影響。環球晶上半年營收316.02億元，年增3.91%，為歷年同期第三高。

台勝科則認為，矽晶圓市場需求將呈現兩極化發展，AI帶動12吋先進製程矽晶圓需求強勁成長，但12吋成熟製程及8吋矽晶圓復甦緩慢，主要受消費電子需求疲弱影響。台勝科上半年營收59.77億元，年減4.43%，下半年將力拚成長。

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