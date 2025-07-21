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〈財經週報-熱門族群〉漲價潮來了 IC載板族群後市看俏

2025/07/21 05:30

IC載板族群股價與EPSIC載板族群股價與EPS

記者卓怡君／專題報導

全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布自8月1日起旗下複合材料事業本部相關玻纖產品售價全面調漲20％，使得BT載板上游材料T-glass供給短缺，加上金價上漲，BT載板本季漲價5-20%，高階ABF載板也可能進入漲價循環。法人看好IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）下半年到明年本業獲利有望轉佳。

南電第三季營運增溫

南電6月合併營收年增13.7%，上半年合併營收180.4億元、年增18.53%。法人表示，南電第二季雖有匯損，但本業將大幅好轉，受惠記憶體拉貨帶動BT載板需求佳，整體毛利率、營益率好轉；展望第三季，BT載板拉貨持續暢旺，營收季增率有望達中至高個位數，優於先前預期，BT載板價格平均調漲中高個位數百分比，其中以具Low CTE材料之BT載板調升雙位數以上、漲幅最大，後續漲價狀況有機會延伸至ABF載板，推升第三季營運增溫。

欣興在ABF載板出貨成長帶動下，6月合併營收年增23.19%，創近31個月新高，上半年合併營收625.55億元，年增15.25%。欣興第二季表現優於市場預期，外資看好在AI伺服器需求強勁下，ABF載板需求大增，有望迎來新一波漲價潮，欣興第三季營收有望季增14-17%，全年營收預估年增15-20%。

景碩今年營運增溫，6月合併營收年增33%，上半年合併營收181.83億元，年增27.2%。法人指出，雖有匯損干擾，但BT載板漲價將有助景碩本業獲利逐漸轉佳。

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