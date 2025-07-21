〈財經週報-投資觀點〉台股下半年先蹲後跳 聚焦AI、內需及觀光旅遊族群

內需消費、航空觀光旅遊等不受出口衝擊的族群，表現值得期待。（資料照）

■陳杰瑞

2025年下半年台股展望趨於保守中帶有轉機。隨著川普政策重新上路，自8月1日起全球新一輪關稅制裁即將生效，衝擊全球貿易信心，加上近期亞洲貨幣強勢升值，壓抑出口競爭力，使得台股短線面臨壓力。第二季財報公布期間適逢新關稅與匯率劇烈波動，預料部分企業將面臨匯損衝擊，造成8月中之前行情偏弱。

部分企業面臨匯損 行情偏弱

儘管短線震盪壓力不小，但市場普遍仍對第四季行情保持正向期待。聯準會（Fed）最快可能於9月啟動降息循環，預期2025年底前總計降息三次。降循環啟動的情況下，將有助帶動市場信心與資金動能，預期2026年全球經濟有望重拾成長動能。因此，在基本面部分，儘管台灣下半年GDP增速可能因關稅與匯率因素明顯低於上半年，但2026年展望樂觀的情況下，台股將受惠整體本益比上調，第四季台股仍有機會再度挑戰歷史新高。

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內需消費、航空觀光旅遊等不受出口衝擊 表現值得期待

產業選股方向上，AI族群仍為盤面核心。特別是推論式AI應用與ASIC（客製化晶片）設計公司，隨著終端需求擴大、營收與獲利成長能見度仍最高。此外，在亞洲貨幣升值以及下半年全民普發1萬元帶動下，內需消費、航空觀光旅遊等不受出口衝擊的族群，亦將成為資金避風港，表現值得期待。

整體而言，2025年下半年台股將呈現「先下後上」的格局。短期利空因素壓抑市場情緒，但隨著降息預期升溫與2026年經濟復甦前景浮現，投資人可趁財報利空，逢低布局具長線成長潛力與內需支撐的產業，靜待第四季行情轉強。

（作者為統一證券經紀部數位金融處證券分析師）

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