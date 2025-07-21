〈財經週報-投資趨勢〉企業轉型、政策轉向、估值提升三大驅力 日本市場重獲投資人目光 具長線投資價值

日本央行持續漸進升息，日股有長線投資價值。（美聯社）

■王建武

適逢全球主要市場接連進入降息循環之際，日本卻反其道而行，有節奏地讓長年來的量化寬鬆慢慢退場，展現落實貨幣政策正常化決心。日本央行（BOJ）為確保今後有降息的空間，持續漸進升息，目前日本自然利率估算落在-1%區間，若通膨穩定維持2%，預期日銀中性利率可望回到1%的正值區間。

日圓貶值壓力可望趨緩

隨著日本央行漸進升息，日圓貶值壓力可望趨緩，為日本市場建立中長期穩定的政策環境，且有望打破長期以來「日圓弱勢＝單邊出口紅利」的單一邏輯，相對有利日本內需、營建、不動產、國防、金融相關等產業，進而開啟資本市場體質升級的新局。

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除了貨幣政策面支撐，日本產業結構也在加速進化。從半導體設備、AI應用、自動駕駛、到國防與資本財，皆可見到許多過往被視為老牌的日本製造業者，近期已紛紛轉型切入高附加價值領域。以國防產業為例，根據ATLA數據，日本5月國防合約金額為4,610億日圓，其中富士通取得國防通訊系統相關訂單的8%；川崎重工取得反艦導彈引擎訂單的4%；三菱重工取得高密度液體燃料導彈訂單的2%。顯示日本政府正積極擴大戰略投資。

而美國總統川普日前宣布對銅進口課徵50%關稅，COMEX期貨創下每磅5.65美元歷史新高，與LME期貨價差擴大至每噸2,520美元，創歷史最大價差紀錄。因此銅價目前具結構性利多，包含三井金屬MMS與JX Metals等日本金屬業者，可望獲得投資人關注。

外資大舉回補 日股是投資亮點

此外，日本股市近年也成為外資投資亮點。根據日本財務省數據，自今年第二季以來，外資已大舉回補日股，單在第二季即買超6.8兆日圓。除了日圓貶勢止穩外，日股估值仍具吸引力，並能協助全球投資人分散對美股的集中風險。高盛預估至2027年日股EPS可望累積成長17%，搭配溫和升值與穩健的本益比擴張，對東證指數給出上看3,000點的目標值，隱含11%的報酬潛力。

當然，投資人仍需留意美國關稅政策帶來的變數。美國日前宣布將對日本加徵25%對等關稅，若再加上尚未明朗的半導體與醫藥品關稅，預期將拖累日本實質GDP約1.1%。但目前看來，美日仍在磋商階段，最壞情境尚未發生，且相較新冠疫情時的恐慌，當前市場對關稅這類外部衝擊已有更高的韌性。且以物價觀點來看，日本的結構性人力短缺問題更嚴重，企業為確保人才穩定在職，對調薪的態度也出現轉變，因此日本長期通膨壓力仍將緩增。

日本市場具備長線投資價值

綜合而言，日本市場受結構轉型、政策轉向與估值提升等三大驅動力影響，具備長線投資價值。有意布局全球市場分散風險的投資人，可將日本市場納入資產配置的一環。

（作者為中國信託日經高股息50ETF基金經理人）

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