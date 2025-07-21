〈財經週報-國際展望〉資本支出型態逆轉 亞太科技股機會更大了 台韓企業庫存趨緊 中國企業亦有機會

亞洲科技公司的資本支出及台灣及南韓的庫存周期及營收成長擴散指數

■林雅慧

通常來說，投資人對亞太科技股的印象多停留在硬體設備與製造，但從現在起，情勢要出現逆轉了。根據統計，未來兩年內，前五大的亞洲軟體及資訊科技服務公司，其在資本支出上的金額，將明顯超過硬體設備廠，而且台灣與韓國在訂單庫存比的擴散指數已回歸到合理水位，未來只要全球經濟不陷入衰退，亞洲科技股將與美國科技並行，在未來獲得更多的投資機會。

由於關稅戰的影響，市場已預期今年全球經濟將放緩，因此也推估聯準會（Fed）可望在今年10月降息1碼；在此情況下，美股的投資機會將更趨多元，科技股也不會再像過去那樣一枝獨秀。根據統計，除了科技股以外，美股中的金融、醫療保健與公用事業等類股在2026年的獲利年增預估也較3個月前上調，所以川普的關稅戰雖然帶給市場震盪，但並未大幅改變市場對美股的獲利預期。

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亞洲科技股 迎來難得投資機會

不只美股，亞洲科技股也迎來了難得的投資機會。特別是亞洲科技公司的資本支出已出現明顯變化。根據統計，前五大硬體與資訊科技設備的公司在資本支出上雖有成長，但軟體與資訊服務公司在資本支出的投入，其金額自2024年起卻已超越硬體與設備商。對投資人來說，這就意味著硬體設備製造商將不再是未來科技股唯一的投資主流，投資選項也將更多元，而且投資標的也不會只集中在台灣。

另外，受到貿易戰與地緣政治影響，全球科技股的供應鏈在今年也再度受盪震盪，連帶也讓科技股在今年的股價表現相對受到壓抑。不過，科技供應鏈的重組在過去數年來其實早已發生過數次，因此廠商在庫存調整上的控制也愈來愈靈活。根據統計，目前台灣與韓國兩地的訂單庫存擴散指數已回歸到100，12個月的預期營收年成長率也回歸到0%，代表未來相關企業有很大的機會提高庫存，並以此帶動企業獲利與營收。

美股帶動 台股又回到高水位

市場對亞太科技股的重視，已反映在亞太幾個主要股市的反應上。尤其在4月份的貿易戰之後，在美股的帶動下，台股又回到歷史新高水位附近。不過就年度漲幅來看，台股在今年的漲幅，卻仍不及韓國與中國股市的漲幅，特別是MSCI韓國指數在今年來已上漲39.65%，儘管漲幅高居亞洲第一，但其股市的本益比卻還在10倍附近，而MSCI中國指數在今年也上漲18.73%，同樣也領先台股的13.72%，可見亞洲科技企業在庫存管理上的能力，足以讓相關類股再度展現營運動能。（作者為摩根資產管理環球市場策略師）

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