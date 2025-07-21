〈財經週報-看盤焦點〉利多激勵台股走高 仍須留意高檔震盪風險

美國批准輝達H20晶片銷售中國企業及台積電法說會獲利數字激勵，上週台股表現亮眼。（資料照）

■戎宜蘋

上週台股表現亮眼，科技股受惠美國政府批准輝達（NVIDIA）H20晶片銷售中國企業的利多走高，台積電（2330）法說會亦帶來優於市場普遍預期的獲利數字，激勵市場買氣。不過，美國尚未公布台灣的對等關稅稅率，加上指數位於相對高檔，短線不排除因企業財報與政策面等消息而拉回整理，雖然短期可能震盪，但AI需求強勁有助支持台股中長期表現，可於回檔布局相關族群，包括AI、散熱、先進封裝製程與測試介面、載板、ASIC等。

台積電成績優於預期 市場士氣大振

美國批准輝達將H20晶片賣給中國，推升輝達股價再創新高，激勵科技股漲勢，美國政府此舉顯示美中貿易戰有降溫情況，有利於AI成長趨勢，樂觀看待未來發展。台積電的法說會是另一個市場焦點，即使第二季美元明顯轉弱，但台積電第二季毛利率58.6％，每股盈餘15.36元創單季獲利新高，優於預期的成績進一步提振市場信心。

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台灣關稅稅率尚未公布 市場仍觀望

大盤自4月9日低點以來漲勢凌厲，更有不少股票價格創下新高。但投資人亦須留意短線仍有不確定因素，例如今年4月以來持續影響全球市場的美國對等關稅，川普近期陸續公布各國商品輸美的關稅，由於稅率並不低，一度引起市場不安。由於市場認為在8月1日新關稅正式實施前，關稅稅率仍有望因達成協議而下調。例如上週川普即表示印尼的稅率由32%降至19%，故近期市場對於關稅的反應不如之前來得激烈。只是台灣的稅率尚未公布，加上市場特別關注半導體的稅率，在結果未揭曉前，市場觀望氣氛仍在。

另外需留意的是，隨著第二季季報陸續公布，市場將開始聚焦檢視企業的獲利能力，以及對於下半年景氣的展望。由於之前關稅的豁免期，廠商提前拉貨，上半年台灣出口數字暢旺，接下來終端消費需求以及庫存去化的速度仍待觀察。加上第二季美元走弱，將影響企業的獲利以及匯損金額恐超乎預期，獲利仍有下修的可能性。在股市位於相對高檔的情況下，不排除可能會有部分資金獲利了結的賣壓，短期震盪難免。

購物節總銷售額 將創新高

若大盤出現震盪，反而是布局長線趨勢類股的時機。以基本面而言，持續看好AI供應鏈，因CSP 資本支出仍強勁，AI伺服器出貨轉順暢，加上Amazon Prime Day在導入生成式AI後，消費者展現更高的參與度，今年購物節預計將創下歷史新高，市場預估4天活動期間總銷售額可望達到241億美元，相當於「兩個黑色星期五」的購買力，顯示美國民眾消費動能仍強勁。看好族群包括AI伺服器，以及散熱、先進封裝及測試、ASIC、載板與電源等。

綠能概念股可望受惠

在傳產方面，相對看好具有政策面支持的族群，隨著夏季用電尖峰將至，電力需求預計將再度帶動相關題材股，綠能概念股等將可望受惠。

（作者為野村鴻運基金經理人）

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