〈財經週報-新新併〉新新併 信用卡額度共用

台新金與新光金合併，數百萬客戶關心是否損及權益。（記者靳昌玲攝）

記者魏錫賓／專題報導

台新金（2887）與新光金（2888）的銀行、壽險及證券等子公司將陸續在2026年6月底前完成合併，數百萬客戶關心是否損及權益，二大金控雖強調「客戶的往來權益及一切權利義務不變，不會因本合併案而受到任何影響，客戶無需做任何變更申請」，但因營運策略差異，且包括如同為二銀行信用卡客戶的合併額度等仍會受到影響，二金控提醒消費者要注意各子公司官網的最新訊息。

台新金控2024年稅後盈餘約200億元，子公司台新銀行即貢獻185億元，而新光金稅後盈餘206億元，則有一半來自新光人壽。壽險獲利起伏較大，銀行獲利則相對穩定，二金控的經營策略及營運方式向有不同；合併後，新光金控為消滅公司，台新將主導後續子公司的合併，免不了會帶進不同的策略與企業文化，長期客戶應會有新的感受。

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營運策略不同 利率也不一樣

若以二金控銀行子公司的存放款為例，2024年企業放款占台新放款的43.1%，只占新光的37.6%，而台新2024年各季的存放款利差在1.22%至1.34%之間，新光則在1.54%至1.59%間。即使2025年7月24日就將正式合併，二銀行在7月17日適用的利率仍有不同，一年期儲蓄存款利率，若選固定利率，台新是1.665%、新光1.755%，而二年期儲蓄存款機動利率，台新1.715%、新光為1.750%。

台新金指出，子公司的所有客戶在合併過程中，權益都可以獲得保障，存款、放款等原有的契約都會維持到到期，但有些客戶可能受到影響，譬如，如果同為台新與新光的信用卡客戶，因同一銀行不同卡片的額度共用，在二銀行合併後，額度不是直接合計那麼簡單，而可能會有所調整；另外，如定期存款到期續存時，利率的變動，可能也會與想像的不同。台新金強調，關於客戶權益的相關細節，在子公司合併前，會有更清楚的公告，消費者可在銀行等子公司官網上查詢。

根據新光金控年報，新光集團數位客戶數超過325萬人，而金管會統計截至2025年第一季底的新光銀行數位存款帳戶有54萬餘人、台新銀行有438萬餘戶；至於信用卡客戶，到2025年5月底，新光銀行信用卡流通卡數超過100萬，台新銀行則有約662萬張。二大金控的合併，影響著數以百萬計的金融消費者。

除了業務往來之外，在新光客戶個人資料的保護部分，新光金指出自114年7月16日起，已同意之個人資料共同行銷或資料共享，新光金控及其子公司將停止利用。如有需利用，視與台新的往來，將重新取得同意。

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