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〈財經週報-新新併〉新新併後 台灣金融版圖的新局面

2025/07/21 05:30

未來台灣金融業若能在國際市場站穩腳步，台新、新光這場合併才能算是成功的起點。（記者靳昌玲攝）未來台灣金融業若能在國際市場站穩腳步，台新、新光這場合併才能算是成功的起點。（記者靳昌玲攝）

■劉燈城

台新與新光金控合併後，躍居台灣第四大金控集團，僅次於國泰金控、富邦金控與中信金控。（記者靳昌玲攝）台新與新光金控合併後，躍居台灣第四大金控集團，僅次於國泰金控、富邦金控與中信金控。（記者靳昌玲攝）

2025年7月24日將是台灣金融產業重要的一天。這一天，台新金控（2887）與新光金控（2888）將正式合併，誕生首家由兩家金控公司「合意合併」的新金控集團，也象徵著台灣金融整併邁入全新階段。這樁合併案，是台灣金融業邁向規模經濟與結構轉型的重要起點，也標誌著「Overbanking（銀行過多）」的問題，可透過市場機制獲得解方。

台新金與新光金合併時程表台新金與新光金合併時程表

回顧台灣的金融版圖歷程，從政策驅動到市場主導，大致可分成四個階段：第一階段為光復以後的國有化與公營金融體系奠基，主要即是臺銀等省屬七行庫及中國國際商銀等國家行局的茁壯，大部份屬公營銀行；第二階段是1990年代金融自由化，開放民營銀行設立（16家）曁公營銀行民營化（三商銀民營化），以及允許金控成立（陸續16家），使金融業數量大幅增加；第三階段是2000年代的「二次金改」，因銀行家數過多，規模小，希以政策手段促進整併，可惜未竟全功；如今，則進入第四階段，由民營金控主導，透過自發整併以追求綜效與國際競爭力的新時代。

台新擅長財管 新光以保險起家

台新金控與新光金控過去的業務重心各有不同，其中台新擅長銀行業務、數位金融與財富管理，而新光則以保險起家，擁有龐大的保戶與壽險資產；這種互補型合併，應可進一步打造跨領域財富管理平台。另外，二家金控的合併之所以具有指標性意義，更因為它非出自政策壓力，而是雙方企業經營策略與產業趨勢評估下的理性決策。

民營金融力量壯大 公股金控轉型壓力大

台新與新光金控合併後，資產規模將突破新台幣8兆元，躍升為台灣第四大金控集團，僅次於國泰金控（2882）、富邦金控（2881）與中信金控（2891），公股金控則退出前四大之列。這一變化象徵民營金融力量的壯大，並對公股金控帶來轉型壓力。公股金控普遍擁有眾多子公司，如銀行、證券、保險、投信、創投等，若能從子公司間整合做起，例如推動公股投信整併為單一品牌、整合資產管理平台等，有機會提升效率並減少阻力。近期玉山金控（2884）收購保德信投信股權的案例，也展現出市場對資產管理規模化、專業化與集中化（如高雄資產管理專區）的重視。如果公股金控無法加快腳步整合，未來恐怕將面臨邊緣化的命運。

根據目前資料，新新併後台灣尚有14家金控，但與美、日等成熟市場相比，仍顯分散與規模不足，例如，日本1990年代金融整併後，目前僅有三大金融集團（三菱UFG、三井住友、瑞穗）主導市場，美國則以幾家超大型金融控股集團（如摩根大通、美國銀行、花旗集團）為核心。未來金控數量若能減少至6至8家（二次金改目標），更能集中資源、提升競爭力。希望政府積極推動，創造誘因，營造有利併購的環境。

台新、新光這場合併所掀起的連鎖效應，將成為檢視台灣金融政策方向、企業競爭策略與市場韌性的試金石；未來台灣金融業若能在國際市場站穩腳步，甚至進入世界百大企業之列，這波整併潮就能真正稱得上是成功的起點。（作者曾任財政部次長、金控董事長）

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