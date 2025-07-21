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H20將恢復輸中 但恐不會重啟生產

2025/07/21 05:30

川普政府日前同意讓輝達恢復向中國輸出H20人工智慧（AI）晶片，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾批評，此舉將提升中國的軍事實力，並擴大中國與美國在AI領域競爭的能力。（路透資料照）川普政府日前同意讓輝達恢復向中國輸出H20人工智慧（AI）晶片，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾批評，此舉將提升中國的軍事實力，並擴大中國與美國在AI領域競爭的能力。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，川普政府日前同意讓輝達恢復向中國輸出H20人工智慧（AI）晶片，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾批評，此舉將提升中國的軍事實力，並擴大中國與美國在AI領域競爭的能力。但美國科技媒體Information報導，輝達已告知中國客戶，其H20供應量有限，不打算重啟H20生產。

穆勒納爾致美國商務部長盧特尼克的信函表示：「H20是具成本效益且性能強的AI晶片，遠遠超過中國本土產品，因此將大幅提升中國的AI實力，我們不能讓美國企業向中國實體出售這些重要的AI資產。」

川普政府今年四月以國家安全為由，限制輝達和超微（AMD）向中國企業出售較不先進的AI晶片；但美中六月下旬達成協議，中國同意鬆綁稀土磁鐵出口管制，美國則放寬半導體出口限制。盧特尼克和其他官員辯稱，中國企業已能取得與H20相當或更好的零組件。H20是輝達為遵守美國出口管制措施，而為中國市場專門研發的特供版晶片。

輝達執行長黃仁勳上週表示，華府尚未正式核准H20輸出中國，但輝達預期很快會取得出口許可證。目前尚不清楚川普政府會核准多少出口數量。彭博稍早報導，川普政府部分官員曾私下抗議這項決定。

穆勒納爾要求商務部在八月八日前簡報，解釋這項政策改變的理由，也尋求商務部釐清美國要如何核發H20的出口許可證，以及最終有多少H20會輸出至中國。

香港《南華早報》報導，中國科技公司看好中東科技中心杜拜的發展，包括字節跳動、阿里巴巴等業者都已落腳杜拜；而川普五月出訪中東時，傳出美國與阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）達成初步協議，自今年起每年將向阿聯酋出口五十萬顆輝達AI晶片。不過，因川普擔憂中國透過阿聯酋公司取得AI晶片，尚未放行這項供貨協議。

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