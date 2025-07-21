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中國4大鋼企 淨利輸日本製鐵一家

2025/07/21 05:30

中媒第一財經報導，去年中國最賺錢的4家A股上市鋼鐵公司，年度淨利總和竟然不敵日本最大鋼鐵製造商日本製鐵。（法新社資料照）中媒第一財經報導，去年中國最賺錢的4家A股上市鋼鐵公司，年度淨利總和竟然不敵日本最大鋼鐵製造商日本製鐵。（法新社資料照）

內捲重創 去年5成鋼企虧損

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場低迷，汽車行業又因大打價格戰，導致許多車企倒閉，對於鋼材的需求大減，也衝擊鋼鐵公司獲利。中媒第一財經報導，去年中國最賺錢的四家A股上市鋼鐵公司，年度淨利總和竟然不敵日本最大鋼鐵製造商日本製鐵（Nippon Steel）。安永最新報告顯示，去年四十三家上市鋼鐵公司，有近五成虧損。

報導指出，去年中國最賺錢的五大上市鋼鐵公司依次為：寶鋼股份淨利人民幣七十三．六二億元（下同，新台幣三○一．六億元）、中信特鋼淨利五十一．二六億元（新台幣二一○億元）、南鋼股份淨利二十二．六一億元（新台幣九十二．六億元）、華菱鋼鐵淨利二十．三二億元（新台幣八十三．二億元）、久立特材淨利十五億（新台幣六十一億元）。

日本製鐵去年的淨利達三五○二億日圓（新台幣六九二億元），換句話說，去年中國最賺錢的四家上市鋼鐵公司獲利總和（新台幣六八七．四億元）不如一家日本製鐵。

蘭格鋼鐵網研究公司葛昕表示，這與日本製鐵在原料成本、產品結構等優勢有關。日本鋼鐵公司早年透過參股或控股方式掌握海外鐵礦石資源，在原料成本占據優勢，並生產更多高端鋼材，有更高利潤。

中國鋼鐵公司二○二○年出口五三六七．一萬噸，均價每噸八四七．二美元，但去年出口鋼材翻倍達一．一一億噸，出口均價卻跌到每噸七五五美元。

三高三低 中國鋼鐵量增價跌

安永最新報告，全球經濟成長乏力、鋼鐵需求恢復不及預期，去年中國四十三家上市鋼鐵公司營收總和年減九．六％，合計虧損一一二．五億元，整體行業呈現高產量、高成本、高出口，低需求、低價格、低效益等「三高三低」特徵。

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