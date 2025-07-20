鎖定特定產業、國家 川普祭關稅雙打

美國總統川普準備在未來兩週針對特定產業及全球逾一百國推出他的「關稅雙重打擊」。可能在八月一日「對等關稅」生效前幾天，公布對銅課徵五十％關稅的細節，之後擬宣布木材、晶片、關鍵礦產與藥品關稅。（路透）

對等關稅＋232條款

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普準備在未來兩週針對特定產業及全球逾一百國推出他的「關稅雙重打擊」。知情者透露，美國官員可能在八月一日「對等關稅」生效前幾天，公布對銅課徵五十％關稅的細節，之後擬宣布木材、晶片、關鍵礦產與藥品關稅。

預告木材、晶片、礦產、藥品關稅

產業關稅的基礎是貿易擴展法中的二三二條款，彭博報導，這些產業關稅將繼已實施的鋼鋁、汽車、汽車零組件關稅後推出。一旦全面實施，所有產業關稅將涵蓋一國對美出口三十％至七十％的貨品，其餘部分也將受到對等關稅衝擊。

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晶片關稅衝擊範圍廣大，科技公司、汽車製造商、造船商、甚至加密貨幣用戶都表示憂心，該關稅不僅衝擊晶片業本身，還將衝擊蘋果、三星智慧手機與筆電等消費性電子產品，特斯拉、通用汽車與福特汽車也表達反對意見。

銅關稅預計包含所有精煉銅及用於電網、資料中心、軍用設施的半成品。由於銅廣泛用於汽車、建材與家電，將對消費價格產生重大影響。

在製藥產業方面，稅率最高可能達二○○％，但將給予兩年過渡期，目標為八十至九十種基本學名藥及特殊化學品與前驅物。

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