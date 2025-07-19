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財經青紅燈》壽險業還有硬仗要打

2025/07/19 05:30

壽險業或是整體金融三業，無論匯率或利率都會帶來直接的影響，絕對不能掉以輕心，尤其國際政經情勢詭譎多變，金融業只能掌握風險、預測或避開風險。（中央社資料照）壽險業或是整體金融三業，無論匯率或利率都會帶來直接的影響，絕對不能掉以輕心，尤其國際政經情勢詭譎多變，金融業只能掌握風險、預測或避開風險。（中央社資料照）

受新台幣暴力升值衝擊，今年4、5月壽險業的獲利數字大幅萎縮，影響之大，金融業者是膽戰心驚、坐立難安，還不知道負面衝擊何時才會止血？雖然6月數字已有起色，保險業匯損壓力大減，也讓主管機關金管會可稍喘口氣，但今年上半年六大壽險公司獲利僅360.39億元，與去年同期相比仍大減78%，下半年壽險業還有硬仗要打。

對金融業來說，匯率波動影響是個最難掌握的變化，更是一大風險，光是今年4月、5月，新台幣兌美元分別升值3.64%與6.98%，升值造成的匯損就把獲利吃乾抹淨。至於壽險業，5月單月就大虧1066億元，寫下史上同期最嚴重虧損紀錄；若將金融三業合併計算，前5月金融三業稅前盈餘僅剩2327億元、年減達51.9%，匯損衝擊力道，遠遠超乎金融業界的預期。

雖然進入6月，壽險業慢慢恢復元氣，一方面是新台幣不再瘋狂升值，因為6月僅小升0.09%，除了匯損壓力驟減，加上股利進帳、實現資本利得，讓壽險業者得以暫時甩開虧損陰霾，迎來好不容易的平靜；其次，壽險業能恢復獲利動能，另外一個重要指標是保單銷售成績，今年上半年新契約保費收入為5061.83億元、年成長35.1%，顯示仍穩定成長中。

隨著6月獲利表現回穩，市場開始急著下判斷，壽險業「最艱難的日子」是否已經過了？這可能言之過早，畢竟壽險業或是整體金融三業，無論匯率或利率都會帶來直接的影響，絕對不能掉以輕心，尤其國際政經情勢詭譎多變，金融業只能掌握風險、預測或避開風險，其他就只能看川普要亂到什麼時候。（王孟倫）

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