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盤勢分析》多頭架構 短線樂觀看待

2025/07/19 05:30

台積電法說會釋出正向訊息，帶動半導體族群勁揚，昨日加權指數一路堅守盤上，終場上漲269.85點、以23383.13點作收，創近5個月來新高。（示意圖，中央社資料照）台積電法說會釋出正向訊息，帶動半導體族群勁揚，昨日加權指數一路堅守盤上，終場上漲269.85點、以23383.13點作收，創近5個月來新高。（示意圖，中央社資料照）

台積電（2330）法說會釋出正向訊息，帶動半導體族群勁揚，昨日加權指數一路堅守盤上，終場上漲269.85點、以23383.13點作收，再創近5個月來新高，成交量約3694億元。台股週線連4紅，本週漲632.1點。

台積電17日法說會中稱AI前景正向，帶動AI伺服器概念股與半導體族群表現，聯發科（2454）、日月光投控（3711）股價走高，散熱大廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）也交投熱絡，雙雙收紅盤。

此外，因台積電董事長魏哲家看好人形機器人發展，未來需求有望持續擴張，昨日概念股走勢強勁，和椿（6215）與昆盈（2365）強攻漲停，大立光（3008）、宇隆（2233）漲逾4%，大銀微系統（4576）、全球傳動（4540）則漲逾2%。

昨日三大法人同步買超台股，外資買超309.25億元、投信買超34.2億元、自營商買超76億元，三大法人合計買超419.45億元；外資台指期淨空單減少4207口，累計外資台指期淨空單減為4.8萬口。

元大投顧認為，台股從4月關稅低點反彈至昨日已站上所有均線，呈現多頭架構，不過由於解套、獲利雙重賣壓恐將顯現，易造成高檔震盪，投資人可逢低布局季報表現佳、具展望的公司；群益期貨則認為，台股7月16日多方缺口未被跌破下，短線仍能樂觀看待。（記者歐宇祥）

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