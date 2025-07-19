AI+機器人帶動 圓剛今年倒吃甘蔗

圓剛董事長郭重松。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因台積電（2330）法說會中稱人形機器人前景明亮，帶動概念股營運想像空間。AI影音設備廠圓剛（2417）近年持續耕耘Edge AI（邊緣人工智慧）平台與AMR（自主式移動機器人）產品線，未來成長備受看好，加上近期電競市場多話題帶動，串流直播產品銷售也可望增溫。

在疫情的遠距需求高峰退潮後，圓剛主攻企業客戶的AI產品、以及開發更便於使用的直播產品，近2年營運維持成長；今年儘管總經波動多，不過上半年營收16.6億元、較去年同期小增，且近期任天堂（Nintendo）新機Switch 2全球開賣，也利於直播產品銷售。

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針對電競市場商機，圓剛董事長郭重松日前表示，今年以能連結手機等各項終端裝置的USB-C直播新品搶攻更大市場；針對AI產品線，圓剛以企業客製化開發為主，郭重松說，今年圓剛陸續接獲大型專案，看好未來倍數成長；圓剛的AI多鏡頭視覺方案，也已打入歐洲安控機器人公司，計畫持續累積大型合作夥伴，挹注業績提升。

圓剛的銷售市場以美國為主，該公司指出，今年全球遊戲串流市場的規模將維持成長，且電競、行銷等直播市場持續擴大，企業視訊會議也有一定的需求，帶動專業設備需求持續成長，而Edge AI的成長幅度將會更高，圓剛持續耕耘安控、智慧城市需求，有望陸續開花結果。

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