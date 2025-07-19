晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》法人主力買盤搶進 金居8交易日飆52%

2025/07/19 05:30

金居董事長李思賢。（資料照，記者卓怡君攝）金居董事長李思賢。（資料照，記者卓怡君攝）

記者卓怡君／特稿

因美國總統川普揚言對銅徵收50%的關稅造成銅價飆漲，銅箔廠金居（8358）股價有如旱地拔蔥，主力與法人買盤瘋狂搶進，股價一路滾量急漲，短短8個交易日，累積漲幅高達52%，昨最高來到87元，創逾3年半來新高，躍為盤面一大強勢飆股。

切入AI伺服器一線大廠供應鏈

金居在全球銅箔廠中是唯二營運獲利的廠商，另一家為日本三井，該公司近年大舉降低中國廠商價格競爭激烈的銅箔，走「小而美」路線，持續優化產品結構，成功打入AI伺服器一線大廠供應鏈，去年特殊銅箔產品占整體營收比重已達50%，今年有望拉升至60%~70%，金居擴大高階應用的特殊銅箔比重，有助未來獲利表現。

金居5月受到單月匯損0.64億元影響獲利下滑，5月歸屬母公司業主淨利0.44億元，年減57.3%，每股稅後盈餘0.18元，年減56.1%；不過因應銅價上漲，近期銅箔價格陸續調漲，有助金居未來獲利，但第三季夏季電費上揚，加上新台幣升值，對獲利仍造成部分壓力。

法人分析，金居高頻高速RG系列及HVLP（高頻高速超低粗糙度反轉銅箔）產品已通過客戶認證，目前金居高頻高速銅箔在全球伺服器占有率達50%，伺服器的高頻高速銅箔因認證嚴謹，時間至少要18至24個月，金居已建立產業地位，金居新款HVLP4產品已通過CCL（銅箔基板）廠商認證，陸續出貨。展望2026年，金居受惠ASIC（客製化晶片）伺服器拉貨，成長動能強勁，HVLP4加工費高於HVLP2約50%~100%，可望進一步帶動獲利成長。

三大法人過去8個交易日大舉買進金居股票，合計買超近4萬張；由於股價短線急漲後位階已高，法人建議逢回再伺機酌量布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財