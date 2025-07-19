飆股幕後》法人主力買盤搶進 金居8交易日飆52%

金居董事長李思賢。（資料照，記者卓怡君攝）

記者卓怡君／特稿

因美國總統川普揚言對銅徵收50%的關稅造成銅價飆漲，銅箔廠金居（8358）股價有如旱地拔蔥，主力與法人買盤瘋狂搶進，股價一路滾量急漲，短短8個交易日，累積漲幅高達52%，昨最高來到87元，創逾3年半來新高，躍為盤面一大強勢飆股。

切入AI伺服器一線大廠供應鏈

金居在全球銅箔廠中是唯二營運獲利的廠商，另一家為日本三井，該公司近年大舉降低中國廠商價格競爭激烈的銅箔，走「小而美」路線，持續優化產品結構，成功打入AI伺服器一線大廠供應鏈，去年特殊銅箔產品占整體營收比重已達50%，今年有望拉升至60%~70%，金居擴大高階應用的特殊銅箔比重，有助未來獲利表現。

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金居5月受到單月匯損0.64億元影響獲利下滑，5月歸屬母公司業主淨利0.44億元，年減57.3%，每股稅後盈餘0.18元，年減56.1%；不過因應銅價上漲，近期銅箔價格陸續調漲，有助金居未來獲利，但第三季夏季電費上揚，加上新台幣升值，對獲利仍造成部分壓力。

法人分析，金居高頻高速RG系列及HVLP（高頻高速超低粗糙度反轉銅箔）產品已通過客戶認證，目前金居高頻高速銅箔在全球伺服器占有率達50%，伺服器的高頻高速銅箔因認證嚴謹，時間至少要18至24個月，金居已建立產業地位，金居新款HVLP4產品已通過CCL（銅箔基板）廠商認證，陸續出貨。展望2026年，金居受惠ASIC（客製化晶片）伺服器拉貨，成長動能強勁，HVLP4加工費高於HVLP2約50%~100%，可望進一步帶動獲利成長。

三大法人過去8個交易日大舉買進金居股票，合計買超近4萬張；由於股價短線急漲後位階已高，法人建議逢回再伺機酌量布局。

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